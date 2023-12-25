İlişkinizi güçlendirecek 6 küçük alışkanlık
Partneriniz için güzel bir şey yaptığınızda, bunun karşılığını almanız kaçınılmazdır. Çünkü birbirinize olan bağınızı güçlendirmede fark yaratan, bir ilişkide her gün yapılan küçük şeylerdir. İşte ilişkinizi anında güçlendirecek küçük alışkanlıklar...
1- SEVGİNİZİ GÖSTERİN
Birbirinize hizmet etmeye yönelik (yatak toplamak, kahve yapmak, kahvaltı hazırlamak vb.) küçük jestler, birbirinize olan yakınlığınızda büyük bir etki yaratır. Sevgi dolu notlar da birbirinize olan sevginizi göstermenin başka bir yoludur.