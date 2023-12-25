İlişkinizi güçlendirecek 6 küçük alışkanlık

3- SEVGİ DİLİNİ KEŞFEDİN

Sevgi dili, insanların sevgi ifadelerini aktarmak için tercih ettikleri beş temel kategoriye atıfta bulunur. Bunlar; onaylayıcı sözler, kaliteli zaman, hediyeler, hizmet eylemleri ve fiziksel dokunuştur. Bunlardan hangisinin ilişkinizde daha önemli olduğunu seçmek için partnerinizle konuşun. Her gün sevgi diline hitap eden bir şey yaptığınıza emin olun.