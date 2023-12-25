İlişkinizi güçlendirecek 6 küçük alışkanlık

Partneriniz için güzel bir şey yaptığınızda, bunun karşılığını almanız kaçınılmazdır. Çünkü birbirinize olan bağınızı güçlendirmede fark yaratan, bir ilişkide her gün yapılan küçük şeylerdir. İşte ilişkinizi anında güçlendirecek küçük alışkanlıklar...

İlişkinizi güçlendirecek 6 küçük alışkanlık - 1

1- SEVGİNİZİ GÖSTERİN

Birbirinize hizmet etmeye yönelik (yatak toplamak, kahve yapmak, kahvaltı hazırlamak vb.) küçük jestler, birbirinize olan yakınlığınızda büyük bir etki yaratır. Sevgi dolu notlar da birbirinize olan sevginizi göstermenin başka bir yoludur.

N-LIFE HABERLERİ

İlişkinizi güçlendirecek 6 küçük alışkanlık - 2

2- AŞKINIZI SIK SIK KUTLAYIN

Birlikte geçirdiğiniz günler, aylar ya da yıllar için minik kutlamaları ihmal etmeyin. Yan yana olmasanız bile birbirinize küçük birer hediye yollayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse her ay tanıştığınız günün yıl dönümünü kutlayın. Bunu rutin haline getirmek ilişkinize iyi gelecektir.

İlişkinizi güçlendirecek 6 küçük alışkanlık - 3

3- SEVGİ DİLİNİ KEŞFEDİN

Sevgi dili, insanların sevgi ifadelerini aktarmak için tercih ettikleri beş temel kategoriye atıfta bulunur. Bunlar; onaylayıcı sözler, kaliteli zaman, hediyeler, hizmet eylemleri ve fiziksel dokunuştur. Bunlardan hangisinin ilişkinizde daha önemli olduğunu seçmek için partnerinizle konuşun. Her gün sevgi diline hitap eden bir şey yaptığınıza emin olun.

İlişkinizi güçlendirecek 6 küçük alışkanlık - 4

4- FİZİKSELLİĞİ İHMAL ETMEYİN

Romantik ilişkinin bir parçası da fiziki yakınlaşmadır. Unutmayın partnerinizle yakın olmak, sizi duygusal ve fiziksel olarak birbirine bağlayacaktır.

İlişkinizi güçlendirecek 6 küçük alışkanlık - 5

5- RUHSAL OLARAK BAĞLANIN

İlişkide birbirinizle manevi bir bağ kurmanız ve derinleştirmeniz oldukça önemlidir. Bunu sağlamak için partnerinizle birlikte meditasyon yapabilirsiniz.

İlişkinizi güçlendirecek 6 küçük alışkanlık - 6

6- BİRBİRİNİZİ SELAMLAMAYI İHMAL ETMEYİN

Özellikle aynı evi paylaşıyorsanız birbirinizi sıcak bir şekilde karşılamayı ihmal etmeyin. Ya da partneriniz bir yere gidecekse ona veda etmeyi unutmayın.

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