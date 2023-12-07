Kör randevuya dair bilmeniz gerekenler

İş yerinden bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştırmak istiyor. İkinizin birbirinine çok uygun olduğunu ve anlaşabileceğinizi düşünüyor ama siz tanımadığınız biriyle yemeğe çıkma konusunda tereddüt yaşıyorsunuz. İşte kör randevu (blind date) tam olarak bu anlama geliyor.

Kör randevu, iki kişinin ilk kez bir yerde buluşması ve onları tanıştıracak başka kimse olmaması anlamına geliyor.