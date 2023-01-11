Gecenin Ucunda'da Kazım'a kötü sürpriz! 'Macide şimdi ne yapacak?'

"KAZIM'IN ANNESİ BERRİN YİNE YAPTI YAPACAĞINI"

Macide ve Kazım'ın başına gelenlere sosyal medyada yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...



"Kazım her şeyi duydu"

"Berrin Hanım sen gerçekten kötüsün"

"Macide eski haline dönmeli"

"Berrin beni her hafta şaşırtıyor"

"Kazım'a yazık oldu"

"Ay bu Berrin ne tehlikeli. Göz göre göre oğlunu harcadı"

"Macide şimdi ne yapacak acaba?"

"Kazım'ın annesi yine yaptı yapacağını"