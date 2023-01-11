Gecenin Ucunda'da Kazım'a kötü sürpriz! 'Macide şimdi ne yapacak?'

Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı Gecenin Ucunda dizisi, bir hafta aranın ardından 10 Ocak Salı akşamı 14. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde; Kazım ile Macide evlendiklerini açıklarken, Macide de Nermin'in hamileliğiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kazım'ın başına gelenler ise gündem oldu.
Gecenin Ucunda son bölümde; bebek sürprizi sonrası Macide ve Kazım’ın evlenmiş olması da başta Nermin ile Berrin olmak üzere herkesi şaşırttı. Bebek haberine bozulduğunu çaktırmayan ve parti bittiğinde evden çıkan Macide, telefonunu kapatarak tek başına vakit geçirdi. Bu sırada her yerde eşini arayan Kazım, Sara’yı arayıp Macide’yi sordu. Haberi olmayan Sara da daha evliliklerinin ikinci gününde ne olduğunu sordu.
Tarzını değiştiren ve alışveriş yapan Macide, yalıya döndüğünde Berrin ve Nermin ile akşam yemeği yedi. Bu sırada Cihangir ile eve dönen Kazım, Macide’yi görünce mutlu oldu. Berrin, Nermin’in yalıda kalacağını söyledi. Kazım bunu kabul etmese de Macide sıkıntı olmayacağını belirtti.
Kazım ve Macide için kendi odasını hazırlatan Nermin, Kazım’ın tepkisini çekse de Macide odayı beğendiğini ifade etti. O sırada kızının evlendiğini duyan Şermin, yalıya geldi. Macide ile konuşan Şermin, onun kararlılığını görünce sessiz kaldı.
Şermin’i otele bıraktıktan sonra baş başa konuşan Kazım ile Macide, yüzleştikten sonra Macide, bundan sonra herkesin içinde karı-kocayken baş başkayken farklı olacağını söyledi. Eve el ele giren ikiliden Macide, kendilerini karşılayan Nermin’e çok keyifli bir akşam geçirdiklerini söyleyerek odasına gitti.
Kazım’a birlikte yatmayacaklarını söyleyen Macide, çalışma odasındaki koltukta, Kazım ise çalışma masasının başında uyudu.
Kazım Işık, ertesi sabah hastane ile ilgili güvelik soruşturması nedeniyle evden erken çıktı. Zafer'den sıkıntının nereden çıktığını öğrenmesini isteyen Kazım, köstebeği bulmasını istedi.
Bavulunu alıp yalıya gelen Şermin’i ise Cihangir karşıladı. Macide, Şermin ve Nermin kahvaltı ederlerken Nermin rahatsızlandı. Sancısı olunca Macide onu doktora götürüp, Kazım’a haber verdi. Bu sırada doktor kontrolü sonrası sonuçlarını öğrenen Berrin, iyileştiğini öğrenince keyfi yerine geldi.
Hastaneye giden Kazım, Macide’ye böyle bir şeyle uğraşmak zorunda kaldığı için teşekkür etti. Sonrasında da ultrason muayenesi için içeri girdi. Oğlunun iyi olduğunu öğrenen Kazım, mutlu olurken kendini kötü hisseden Macide de klinikten sessizce çıkıp gitti.
Akşam evde yemekte toplanan Işık ailesi hep birlikte yemek yerken, Macide’nin özellikle yaptırdığı fıstıklı, kuş üzümlü dolmadan yiyen Kazım öksürmeye başladı. Kazım’ın fıstığa alerjisi olduğunu öğrenen Berrin, olanlara kızarken Macide de panikledi.
Macide’nin kendisiyle ilgilenmesi için alerjisiyle ilgili durumu abartan Kazım, gece koltukta uyudu. Ertesi sabah akşam için bir organizasyon tertip ettiğini ifade eden Kazım, Macide’ye her şeyi halledeceğini söyledi.
Hazırlıklar bittikten sonra Nermin’e aşağıya inemeyeceğini söyleyen Berrin, Macide’nin yanına gitti. Berrin'in iyi niyetli olmadığının farkında olan Macide, kendisini öldürmeye çalıştığını her gün hatırlatacağını açıkladı. Kapıya eşini almaya gelen Kazım ise her şeyi duydu.
Düğün için konukların karşısına çıkan Macide ile Kazım, alkışlarla salona girerken polisler içeri girdi. Hastane ile ilgili soruşturma sebebiyle gelen polisler ise Kazım'ı misafir edeceklerini söyledi.
Macide ve Kazım'ın başına gelenlere sosyal medyada yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Kazım her şeyi duydu"
"Berrin Hanım sen gerçekten kötüsün"
"Macide eski haline dönmeli"
"Berrin beni her hafta şaşırtıyor"
"Kazım'a yazık oldu"
"Ay bu Berrin ne tehlikeli. Göz göre göre oğlunu harcadı"
"Macide şimdi ne yapacak acaba?"
"Kazım'ın annesi yine yaptı yapacağını"