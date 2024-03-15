İlk bölümü çok sevildi: Yan Oda'nın 2. bölümünde neler yaşanacak?

Star’ın yeni dizisi Yan Oda’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Şelale'yi Taylan ile aynı yatakta gören Sevgi büyük bir öfkeye kapılır. Kızının yanlış bir şey yapmadığından emin olmaya çalışırken, bu sorumsuzluğu için onu cezalandırır.