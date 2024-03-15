İlk bölümü çok sevildi: Yan Oda'nın 2. bölümünde neler yaşanacak?

Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın yer aldığı "Yan Oda" dizisi, ilk bölümüyle 9 Mart Cumartesi akşamı Star’da ekrana geldi. İlk bölümüyle beğeni kazanan dizisinin yeni bölümü yarın akşam Star'da. İşte Yan Oda'nın 2. bölüm konusu ve bölüm fotoğrafları...

İlk bölümü çok sevildi: Yan Oda'nın 2. bölümünde neler yaşanacak? - 1

Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın yer aldığı "Yan Oda"nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Dizinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor.

N-LIFE HABERLERİ

İlk bölümü çok sevildi: Yan Oda'nın 2. bölümünde neler yaşanacak? - 2

Star’ın yeni dizisi Yan Oda’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Şelale'yi Taylan ile aynı yatakta gören Sevgi büyük bir öfkeye kapılır. Kızının yanlış bir şey yapmadığından emin olmaya çalışırken, bu sorumsuzluğu için onu cezalandırır. 

İlk bölümü çok sevildi: Yan Oda'nın 2. bölümünde neler yaşanacak? - 3

Sevgi'nin öfkesi altında ezilen Şelale, duruma isyan eder ve annesinin yaptığı yanlışları haykırır. Soluğu Taylan'ın yanında alan Sevgi ona da hesap sormak ister, fakat Taylan'ın geri adım atmamasıyla ikili arasında kılıçlar çekilir. 

İlk bölümü çok sevildi: Yan Oda'nın 2. bölümünde neler yaşanacak? - 4

Cevale ile Nurcihan arasında yaşananlar iplerin daha da gerilmesine ve Cevale’nin evden gitmek istemesine neden olurken Sevgi ve Fikret problemi çözmek için çabalar. 

İlk bölümü çok sevildi: Yan Oda'nın 2. bölümünde neler yaşanacak? - 5

Birlikte yaşamak zorunda kalan iki ailenin fertleri arasında gerginlik tohumları son sürat filizlenirken, Cevale’nin isteğiyle Sevgi için kına gecesi yapılır. 

İlk bölümü çok sevildi: Yan Oda'nın 2. bölümünde neler yaşanacak? - 6

Taylan ile Şelale arasındaki çekişmeler sürerken, Taylan çok büyük çatışmalara neden olacak bir adım atar.

İlk bölümü çok sevildi: Yan Oda'nın 2. bölümünde neler yaşanacak? - 7

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, senaryosu Mehmet Barış Günger’e ait olan ve yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin kadrosunda; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nezaket Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yan Oda, 16 Mart cumartesi 20.00’de Star’da.

İlk bölümü çok sevildi: Yan Oda'nın 2. bölümünde neler yaşanacak? - 8

YAN ODA 2. BÖLÜM FRAGMANI

İlk bölümü çok sevildi: Yan Oda'nın 2. bölümünde neler yaşanacak? - 9

Yan Oda'nın yeni tanıtımında; Sevgi ve Fikret'in düğününde duygusal anlar yaşayan Şelale'nin "Ve artık annemin mutlu olma zamanı gelmiştir" demesi dikkat çekti.

İlk bölümü çok sevildi: Yan Oda'nın 2. bölümünde neler yaşanacak? - 10

İLK BÖLÜM ÖZET

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yan Oda, 9 Mart Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Dizinin ilk bölümüne; Şelale ve Taylan arasındaki didişmeler ve Sevgi'nin karşılaştığı manzara damga vurdu. 

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