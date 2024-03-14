Yan Oda 2. bölüm 3. fragmanı: Annemin mutlu olma zamanı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda'nın 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Yan Oda'nın yeni tanıtımında; Sevgi ve Fikret'in düğününde duygusal anlar yaşayan Şelale'nin "Ve artık annemin mutlu olma zamanı gelmiştir" demesi dikkat çekti. Yan Oda yeni bölümüyle 16 Mart Cumartesi akşamı Star'da...
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