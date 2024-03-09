Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak"
Star TV ekranlarının yeni dizisi Yan Oda, 9 Mart Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dizinin ilk bölümüne; Şelale ve Taylan arasındaki didişmeler ve Sevgi'nin karşılaştığı manzara damga vurdu. İşte Yan Oda'da yaşananlar...
Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yan Oda, 9 Mart Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide; Sevgi ile Fikret'in sürpriz evliliği ve Taylan ile Şelale arasında yaşananlar dikkat çekti.