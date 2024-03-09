Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak"

SEVGİ VE FİKRET EVLENDİ

Yan Oda ilk bölümde; ailelerinden gizlice evlenen Sevgi ve Fikret, onlara evlendiklerini açıklama üzere evlerine gitti.



İkisi de aile üyelerinden tepki alırken Nurcihan "Ben o kadını gelin olarak zinhar kabul etmem" dedi.

Bu sırada Sevgi de hep birlikte Alabeylerin evine taşınacaklarını ifade etti. Sevgi ve ailesinin konağa geleceğini öğrenen Pervin de ağabeyine "Fare deliğine sığmamış bir de kabuğuna kuyruk bağlamış" diye tepki gösterdi.