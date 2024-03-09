Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak"

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yan Oda, 9 Mart Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dizinin ilk bölümüne; Şelale ve Taylan arasındaki didişmeler ve Sevgi'nin karşılaştığı manzara damga vurdu. İşte Yan Oda'da yaşananlar...

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 1

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yan Oda, 9 Mart Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide; Sevgi ile Fikret'in sürpriz evliliği ve Taylan ile Şelale arasında yaşananlar dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 2

SEVGİ VE FİKRET EVLENDİ

Yan Oda ilk bölümde; ailelerinden gizlice evlenen Sevgi ve Fikret, onlara evlendiklerini açıklama üzere evlerine gitti.

İkisi de aile üyelerinden tepki alırken Nurcihan "Ben o kadını gelin olarak zinhar kabul etmem" dedi.

Bu sırada Sevgi de hep birlikte Alabeylerin evine taşınacaklarını ifade etti. Sevgi ve ailesinin konağa geleceğini öğrenen Pervin de ağabeyine "Fare deliğine sığmamış bir de kabuğuna kuyruk bağlamış" diye tepki gösterdi.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 3

SEVGİ'DEN CEVALE'YE TEPKİ

Ertesi sabah taşınmak üzere hazırlanan Sevgi, annesi Cevale'nin "Fakirine yetemedin zenginine hiç yetemezsin" deyince çılgına döndü. Kızına, kardeşine ve annesine tepki gösteren Sevgi, ona saygı duymaları gerektiğini söylerken; Şelale'yi de "Fikret'ten onun oğlu Taylan'dan ya da herhangi bir Alabey'den herhangi bir şikayet istemiyorum" diyerek özel olarak uyardı.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 4

"SİZİ KUŞ GİBİ ÇIKARTACAĞIM"

Taşınma sırasında Sevgi'nin ailesiyle tanışmak için yukarı çıkan Fikret Alabey, kımıldamak istemeyen Cevale'yi "Sizi buradan kuş gibi çıkartacağım" diye ikna etti. İkili birlikte vinçle aşağıya indi.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 5

Sevgi ve ailesini bekleyen Pervin, sinirini önce tarzından hoşlanmadığı kızı İdil'den ardından da yabancı bir kadınla evlenen ve bu uğurda din değiştiren kardeşi Ferhan'dan çıkardı.

O sırada gelen Cevale, Selim'in yardım için elini tutmasına sinirlendi. Sevgi ve Selda da durumu idare etti.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 6

SEVGİ VE AİLESİ TAŞINDI

Fikret'in kardeşleri için "Bunlar kim, çalışanlarınız mı?" diyen Cevale, ardından damadına annesi Nurcihan Hanım'ı sordu.

Pervin, annesinin rahatsız olduğunu belirtirken; Nurcihan aşağıya geldi. Soğuk algınlığı olduğunu söyleyen Nurcihan Alabey, gelini Sevgi'nin elini öptürmedi.

Fikret'in kendisi için hazırlattığı odayı beğenmeyen Cevale, ona tepki gösterse de oda için "Evlat hatrına artık beğendik diyeceğiz" dedi.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 7

TAYLAN VE ŞELALE TANIŞTI

Odasına yerleşmek üzere giden Şelale ise banyoda biri olduğunu görünce şoke oldu. O sırada duştan çıkan Taylan, üvey kardeşiyle tanıştı.

Taylan'a odasında duş aldığı için tepki gösteren Şelale, onu yollarken Taylan da "Odamdaki duş bozuktu o yüzden burada duş aldım. Bir şeye ihtiyacın olursa yan odadayım cici kardeş" dedi.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 8

O sırada Sevgi de annesine yaptıkları için kızarken Cevale, "Sen beni çocuğun gibi azarlayamazsın sürekli. Ben senin için pamuk ipliklerle aşağıya indim. Biraz kıymet mi bilsen?" dedi.

İkili odayı konuşurken Pervin geldi. Pervin, odanın dekorasyonuyla kendi ilgilendiğini söylerken; Sevgi de her şeyin çok ani olduğunu ifade etti.

"Fark etmenize sevindim" diyen Pervin, Cevale ve Selda'nın getirdiği yiyecek bavulunu görüp onları "Evimize kendi markamız  dışında bir şey girmez" diye uyardı. Sevgi bunu halledeceğini söylerken Pervin, annesinin onları salonda beklediğini ifade etti.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 9

"SEN BENİM GÖZ BEBEĞİMSİN TAYLAN"

Aynı anlarda torunu Taylan ile konuşan Nurcihan "Sen bu ailenin göz bebeğisin unutma, dedenin adını taşıyorsun. Kırgınsın biliyorum ama baban bu ailenin direği. Saygıyı elden bırakma, in aşağı. Bırakalım baban kararının eğrisini doğrusunu kendisi görsün" dedi.

İki aile salonda bir araya gelirken, Taylan da sabah onları karşılayamadığı için özür dileyip herkesle tanıştı. O sırada Fikret Alabey, Şelale'ye "Sen bu evin kızısın" dedi.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 10

Herkes toplanınca salona gelen Nurcihan, "Alabey sadece bir isim değildir, çok önemli bir markadır. Bugüne kadar buna çok dikkat ettik, ama bir laf vardır. Cevale Hanım siz bilirsiniz, 'Sel gider kum kalır, kum gider iz kalır' biz her zaman birbirimizde kaldık. Fikret, babasının ardından sorumlulukları üstlendi. Bu onu hayli yormuş ki birisiyle evlenmeye karar vermiş. Bize de buna saygı duymak düşer. Bu vesile ile hem sizi kutlamak hem de ailemizin yeni üyelerine 'Hoş geldiniz' demek istiyorum" dedi.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 11

ŞELALE'DEN TAYLAN'A TOKAT

Ardından Sevgi'ye gerdanlık hediye eden Nurcihan "Allah pişman etmesin" dedi. Bu sırada Taylan da Şelale'ye "Annenin babamda ne bulduğunu hepimiz biliyoruz" dedi. Buna dayanamayan Şelale ise ona herkesin içinde tokat attı.

Sinirlenen Sevgi, Şelale'nin peşinden gidip ona kızdı ve herkesten özür dilemesini istedi. Bunun üzerine Şelale de "Kimse benim anneme paragöz diyemez. Yine söylese yine aynı şeyi yaparım" dedi.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 12

Aynı anlarda Taylan ile konuşan Fikret Alabey ise yeniden mutlu ve huzurlu olmak istediğini "Bunun için de oğlumun desteğine ihtiyacım var" dedi.

Parası olmasa Sevgi'nin ona bakmayacağını ima eden Taylan, "Beni Fikret Alabey büyüttü. Ben sadece onun izinden giderim" ifadelerini kullandı.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 13

Nurcihan ısrarla Sevgi ile ailesinin onlara uygun olmadığını söylerken Fikret de artık onların da aileden olduğunu ve hep birlikte yaşayacaklarını belirtti.

Annesi ve kardeşlerini Sevgi'nin ailesiyle iyi geçinmesi konusunda uyaran Fikret, eşinin yanına gidince de "Akşam çocuklarla dördümüz yemek yiyelim. Hem aralarındaki buzları eritiriz" dedi.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 14

Telaşla Şelale'nin odasına giden Taylan, kolyesini sordu. Kolyeyi çöpe attığını söyleyen Şelale, Taylan çöpü karıştırırken çekmeceden kolyeyi çıkarttı.

Olanların ardından Şelale'nin yanına giden Sevgi, "Asla pes etmeyeceksin. O Taylan da Fikret'in bütün ailesi de sana, bana, bizim ailemize saygı duyacak. Taylan'ın yüzüne güleceksin, gerekirse özür dileyeceksin. Fikret'i üzecek bir şey yapmayacaksın. Ve biz hak ettiğimiz saygıyı günü gelince göreceğiz" dedi.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 15

NURCİHAN'DAN SEVGİ'YE SERT SÖZLER

Hazırlanan Taylan, Şelale'nin önünü kesti. Bunun üzerine Şelale de "Annemi kıramadığım için geliyorum. Sen de babanı kıramadığın için geliyorsun sanırım. Bu gecelik ateşkes" dedi. Taylan da bunu "Tamam çilli" diye kabul etti.

Yemek öncesi Nurcihan'ın yanına giden ve konuşmak isteyen Sevgi, onun "Niyetinizin farklı olduğunu görüyorum" sözleri üzerine "Oğlunuzla mutlu, huzurlu bir hayat istiyorum" dedi. Buna inanmadığını ve onun gerçek yüzünü ortaya çıkaracağını ifade eden Nurcihan, Sevgi ile konuşmasını "Fazlası muhabbete girer" diye noktaladı.

Sevgi, Fikret'in yanlarına gelişiyle Nurcihan'ın "Sevgi kızım yemeğe çıkacağınızı söyledi. Ben de 'Ailenizle biz ilgileniriz' dedim" deyince şoke oldu.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 16

İLK AİLE YEMEĞİ

Çocuklarla birlikte yemek yerken onların iyi anlaştığını gören Sevgi ve Fikret Alabey sevinirken; Selim arayıp Cevale Hanım'ın sorun çıkardığını belirtti.

Sevgi bunun normal olduğunu belirtirken, Taylan, yemeğin amacına ulaştığını söyleyip arkadaşlarıyla buluşmak istedi.

Fikret, Şelale'nin de onunla gitmesini isterken; Şelale eve dönmek istedi. Taylan ile didişen Şelale, kendisini eve bırakmasını istedi.

Bunu kabul eden Taylan, arkadaşlarının yanına gelince "Taksiye bin ve eve git" deyince Şelale onunla içeri girdi.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 17

ŞELALE, MİHRE VE TAYLAN'I GÖRDÜ

O sırada Cevale'nin sızlanmalarına dayanamayan Nurcihan ise "Öleceksen öl be kadın" dedi. Cevale de "Ben niye öleyim. Sen öl deyince" ona tokat attı. Cevale, yediği tokat sonrası sakinleşince Selda da neler olduğunu anlayamadı.

Aynı anlarda Taylan'ın sevgilisi Simten ve onun kardeşi Mihre ile tanışan Şelale, tuvalete giderken Mihre ile Taylan'ı yakınlaşırken görünce şoke oldu.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 18

ŞELALE SARHOŞ OLDU

Çılgına dönen Şelale, "Genişliğe bak" diye bağırırken Taylan onu kucaklayıp arabaya götürdü.

Şelale'yi alıp sessiz sakin bir yere giden Taylan, "Biraz sakinleş sonra eve gideriz" dedi. Ardından içki içmeye başlayan ikiliden Taylan, Şelale'nin sarhoş olduğunu görünce son şişeye ona göstermeden su doldurdu.

Sarhoş olan Şelale'yi eve götüren Taylan, onu odasına çıkardı. Şelale'yi yatırdıktan sonra kendi de orada uyuyakalan Taylan, gözünü açınca karşısında Sevgi'yi gördü. Sevgi ise gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Yan Oda'da Sevgi'yi şoke eden manzara! "Taylan ve Şelale daha da yakınlaşacak" - 19

Sevgi'nin Taylan ile Şelale'yi bir arada görmesine sosyal medyadan yorum yağdı.

"Sevgi bakışlarıyla konuştu"
"Sevgi yasak koyduğuna göre Taylan ve Şelale arasındaki iletişim daha da artacak"
"Sevgi'nin Fikret’e her şeyi yaptırıyor oluşuna bayıldım"
"Şelale ve Taylan'ın hikayesi çok güzel başladı"
Birbirine zıt iki ailenin hikayesini izlemek çok keyifli"
"Asıl olaylar ikinci bölümde başlayacak"

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