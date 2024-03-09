Korkma Ben Yanındayım dizisi oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncu kadrosu)
Korkma Ben Yanındayım’ın yayın tarihi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken, izleyicilere yüreklere dokunacak bir aile draması sunacak dizi, 9 Mart Cumartesi günü ekran yolculuğuna başlıyor. İşte Korkma Ben Yanındayım dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar...
Korkma Ben Yanındayım dizisi 9 Mart Cumartesi günü ekranlara "merhaba" diyecek. Dizinin ilk bölümünde karakterler ve konuyla ilgili ayrıntılar paylaşılacak.