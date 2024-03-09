Korkma Ben Yanındayım dizisi oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncu kadrosu)

Selahattin (Şevket Çoruh) ile kurdukları dünyada, evlatları için mücadele etmektedirler. En büyük hayalleri de onları her zaman gururlandıran kızları İnci’nin doktor olmasıdır. İnci’nin hamile kalmasıyla hayallerine koşan iki gencin ve ailelerinin hayatı sonsuza kadar değişir. Henüz doğmamış bebeğin, iki genç ve aileleri üzerinde estireceği rüzgâr merak konusudur.