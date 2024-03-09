Korkma Ben Yanındayım dizisi oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncu kadrosu)

Korkma Ben Yanındayım’ın yayın tarihi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken, izleyicilere yüreklere dokunacak bir aile draması sunacak dizi, 9 Mart Cumartesi günü ekran yolculuğuna başlıyor. İşte Korkma Ben Yanındayım dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar...

Korkma Ben Yanındayım dizisi oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncu kadrosu) - 1

Korkma Ben Yanındayım dizisi 9 Mart Cumartesi günü ekranlara "merhaba" diyecek. Dizinin ilk bölümünde karakterler ve konuyla ilgili ayrıntılar paylaşılacak.

N-LIFE HABERLERİ

Korkma Ben Yanındayım dizisi oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncu kadrosu) - 2

KORKMA BEN YANINDAYIM OYUNCU KADROSU

Korkma Ben Yanındayım’ın yönetmen koltuğunda Merve Çolak otururken, senaryosunu da Erkan Birgören kaleme alıyor. Merakla beklenen dizinin kadrosunda ise Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın, Eren Ören, Serhat Özcan, Erdem Kaynarca, Doğaç Yıldız, İpek Türktan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Korkma Ben Yanındayım dizisi oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncu kadrosu) - 3

KORKMA BEN YANINDAYIM KONUSU

9 Mart Cumartesi günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin konusu ise şöyle; ailesinin gözbebeği İnci (Nilsu Berfin Aktaş), Ulusözler Koleji’nin burslu öğrencisidir. Sınıf arkadaşı ve aynı zamanda okul sahibinin oğlu Mert’ten (Eren Ören) hamile kalır. İnci’nin annesi Seher (Günay Karacaoğlu), aynı okulda hademe olarak çalışmaktadır.

Korkma Ben Yanındayım dizisi oyuncuları kimler? (Konusu ve oyuncu kadrosu) - 4

Selahattin (Şevket Çoruh) ile kurdukları dünyada, evlatları için mücadele etmektedirler. En büyük hayalleri de onları her zaman gururlandıran kızları İnci’nin doktor olmasıdır. İnci’nin hamile kalmasıyla hayallerine koşan iki gencin ve ailelerinin hayatı sonsuza kadar değişir. Henüz doğmamış bebeğin, iki genç ve aileleri üzerinde estireceği rüzgâr merak konusudur.

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