Mine Tugay'dan Yalı Çapkını açıklaması

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisine Orhan Korhan'ın eski sevgilisi 'Defne' karakteriyle Mine Tugay konuk oldu.
Orhan ve Gülgün'ün kolejden arkadaşı olan Defne, Ferit ve Seyran'ın katıldığı dergi kapağı çekiminde editör olarak Korhan ailesinin hayatına girdi.
Canlandırdığı Defne karakteriyle gündem olan Mine Tugay, sosyal medya hesabından soru cevap etkinliği yaptı.
Tugay, "Yalı Çapkını'na çok yakışmışsınız Defne'ye bayıldık. Sizi tekrardan ekranda görmek çok iyiydi" yorumunu yapan sosyal medya kullanıcısına da "Çok teşekkür ederim ben de özlemişim. Çok sevindim böyle düşünmenize" sözleriyle yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, bir hayranının "Devam mı Yalı Çapkını'na? Sizi ekranda görmek muhteşem" sorusuna "Çok teşekkür ederim. Defne'nin hikayesi devam ettiği sürece" cevabını verdi.
"Yüzünüzün bu hali harika. Sadece kullandığınız ilaçlara bağlı şişlik olduğuna sevindim. Acil şifalar dilerim" diyen takipçisine yanıt veren Tugay, "Çok naziksiniz. Böyle küçük sağlık sorunları olabiliyor. Biz de her an ekran önünde olduğumuz için bazen böyle olabiliyor" dedi.
Öte yandan geçtiğimiz hafta son görüntüsüyle gündem olan Mine Tugay, estetik yaptırdığı iddialarına sosyal medyadan yanıt vermişti.
Ünlü isim, "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerine birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Bu son kere de orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum" demişti.
Tugay sözlerini "Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim maalesef. İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı" diyen Mine Tugay, "Fakat estetik bağımlılığına kadar gelmiş konuşmalar. Hayır öyle değil. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım. Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek. Güzel dileklerinizi aldım şimdiden. Çok sevgiler. Bu arada olayların geçmişini, gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yapılması da gerçekten üzücü. Neyse akşama bomba bir bölüm var. İzleyin derim" diye noktalamıştı.