Ömer dizisinde Gamze aşkından vazgeçemiyor! ‘İmkânsızlığın büyüsü böyle bir şey’

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahallenin müezzini Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu eden Ömer dizisinde; Gamze’nin Ömer’den vazgeçememesi ve ona “Çok pişmanım, bana dön desem döner miydin?” sorusunu sorması dikkat çekti.
Ömer son bölümde; ablası Nisa’yı almaya gittiğinde Gamze’yi gören Ömer, ailesini hiçe sayarak onun yanına gitti. Ardından Gamze’ye “Sana son kez soruyorum. Bana söyleyecek son bir sözün var mı? Bana ‘gitme, kal’ de kalayım. Lütfen bir şey söyle bana” dedi.
O sırada oğlunun yanına gelen Reşat, müdahale etmeden önce Gamze konuştu. Ömer’e elini uzatarak “Ömer Bey sizi tebrik ederim. Bir ömür boyu mutluluklar” dedi. Ömer ve Reşat da teşekkür ederek arabaya döndüler.
İsteme merasimine sonradan katılan Gamze, kötü olup dışarı çıkınca Ömer de peşinden gitti. Ömer ile Gamze’yi birlikte gören Reşat sinirlendi. Gamze’yi oğlunun aklını çelmekle suçlarken Nisa da Reşat’ı içeri sokmaya çalıştı. Gamze ise annesi ve ablasının ısrarı üzerine gelmek zorunda kaldığını, Ömer ile arasında bir şey olmadığını, olamayacağını söyledi.
Bunun üzerine Ömer, sözlendiğini ve Gamze’nin de içeri girmesi gerektiğini vurguladı. Nuran’ın gelmesiyle herkes içeri girerken isteme merasimi gerçekleşti. Ardından Gamze’nin annesi Fatma, Ömer ile Süreyya’nın yüzüklerini taktı.
İkiliyi tebrik eden Gamze, evine dönerken Emine’nin telefonuyla telaşlanan Ömer ve Nisa da çocuklara koştu. Altını ıslatıp kendini odaya kapatan Kerem’i ikna edemeyen ve kapıyı kıran Ömer, onu rahatlattı.
Nişanda çocuklarının elinde akıllı telefon gören ve çok sinirlenen Tahir, evde hem eşine hem de çocuklarına tepki gösterdi. Ardından da telefonları kırdı.
Ertesi sabah çocuklarını mutlu etmek için babalarına mektup yazmayı teklif eden Nisa, onların özlemine ortak oldu. Sonrasında kızı Emine’nin kendisine bulduğu iş için görüşmeye gideceğini söyledi.
Bu sırada ekmek alıp sahile giden Ömer, Gamze’yi görünce onun yanındaki banka oturdu. Buna kızan Gamze, gitmesini rica ederken Süreyya aradı. Sinirlenen Gamze, evine döndü. Kahvaltı sonrası mahalleye pekmez ve pişi dağıtan Süreyya ile Ömer, Nuran’ın da kapısını çaldı. Kapıyı açan Gamze karşısında onları görünce apar topar uzaklaştı.
Nuran’ın tavsiyesiyle akşam arkadaşı Ceren’in mekanına giden Gamze, içkiyi fazla kaçırdı. Arkadaşına Ömer’den bahseden Gamze, duygularına yenik düşüp ısrarla Ömer’i aradı. O sırada Süreyya, onun ailesi ve kendi ailesiyle yemekte olan Ömer, müsaade isteyerek onun telefonunu açtı.
Cesaretini toplayıp “Ömer ben sana aşığım” diyemeyen Gamze, ona oğlu Tuna’nın derslerini sordu. Gamze’ye eve gitmesini ifade eden Ömer, telefonu kapattı. Babasına da Taci’nin kendisine bir şey sorduğunu anlatan Ömer, gece sonu Süreyya’yı ağabeyi ve yengesiyle evine bıraktı.
Bu sırada takside uyuyan Gamze’yi kaldıramayan taksici, son aramalarda Ömer’i görünce onu aradı. Ömer koşarak Gamze’yi almaya giderken ağabeyi Tahir de onu takip etti.
Gamze’nin kendisine Süreyya ile nişanlamasıyla ilgili imalarda bulunmasına sinirlenen Ömer, “Neden böyle yapıyorsun? Beni sen istemedin, mutluluklar diledin. Pişman mı oldun şimdi?” dedi. Bunun üzerine Gamze de Ömer’e Süreyya’yı sevip sevmediğini sordu. Sonrasında da “Çok pişmanım desem, bana dön desem döner miydin?” dedi.
Gamze’nin Ömer’e olan aşkından vazgeçememesine ve Ömer’in istemediği halde Süreyya ile nişanlanmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
“İmkânsızlığın büyüsü böyle bir şey”
“Umarım dönersin Gamze’ye”
“Süreyya’ya çok üzüldüm”
“Ömer'in her fırsatta Gamze'nin yanında bitmesi çok yanlış”
“Sana yazık olacak Gamze”
“Ömer kararını vermeli”
“Ah be Gamze hata yaptın bu sefer”
“Süreyya da Ömer’i çok temiz duygularla seviyor”