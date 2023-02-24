Ömer dizisinde Gamze aşkından vazgeçemiyor! ‘İmkânsızlığın büyüsü böyle bir şey’

GAMZE’DEN ÖMER’E TELEFON

Nuran’ın tavsiyesiyle akşam arkadaşı Ceren’in mekanına giden Gamze, içkiyi fazla kaçırdı. Arkadaşına Ömer’den bahseden Gamze, duygularına yenik düşüp ısrarla Ömer’i aradı. O sırada Süreyya, onun ailesi ve kendi ailesiyle yemekte olan Ömer, müsaade isteyerek onun telefonunu açtı.

Cesaretini toplayıp “Ömer ben sana aşığım” diyemeyen Gamze, ona oğlu Tuna’nın derslerini sordu. Gamze’ye eve gitmesini ifade eden Ömer, telefonu kapattı. Babasına da Taci’nin kendisine bir şey sorduğunu anlatan Ömer, gece sonu Süreyya’yı ağabeyi ve yengesiyle evine bıraktı.