Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın oynadığı diziler ve efsane karakterleri

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Ömer'de Reşat karakterine hayat veren Barış Falay, oyunculuk performansıyla göz dolduruyor.
İşte uzun bir aradan sonra 'Ömer' ile ekranlara dönen Barış Falay'ın daha önce rol aldığı dizilerde hafızalara kazınan karakterleri...
Bir döneme damgasını vuran başrollerini Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler'in paylaştığı 'Aliye' dizisinde 'Mücahit' karakterini canlandıran Barış Falay, bu rol sayesinde tanındı.
Ancak Falay'a şöhreti getiren Monte Kristo Kontu isimli eserden uyarlanan 'Ezel' dizisinde hayat verdiği Kerpeten Ali oldu.
Hatta Barış Falay, yakın süreçte 'Ezel' ile ilgili itirafıyla adından söz ettirmişti. Ünlü isim, dizinin kadrosuna dahil olma sürecini "Ezel teklif edildiğinde ben senaryoyu okumadım bile. 'Teşekkür ederim kalsın, ben almayacağım' dedim. Şansa o yıl çekilmedi Ezel. İkinci yıl tekrar teklif edildi. Ayıp oluyor deniyor. Ben de sektörü bilmiyorum. 'Bir okuyayım ayıp olmasın bari' dedim. Okurken Esra (Ronabar) içerideydi, seslendim, 'Eyvah' dedim. 'O kadar mı iyi?' dedi. 'Bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam' dedim" sözleriyle anlattı.
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Tuncel Kurtiz'in paylaştığı Ezel dizisi, Ömer'in Eyşan ve arkadaşlarının ihanetine uğradıktan sonra Ramiz Dayı'yla yolunun kesişmesi ile değişen hayatı ve intikam savaşını anlatıyordu.
Barış Falay, The O.C. dizisinden uyarlanan 'Medcezir'de de Avukat 'Selim Serez' karakterine hayat verdi.
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı dizi, kenar mahallede yaşamını sürdüren Yaman Koper'in abisi Kenan ile birlikte karıştıkları hırsızlık olayının ardından avukat Selim Serez ile tanışması ve hayatında yaşanan değişimi konu ediyordu.
15 yıl önce aynı hastanede doğan ve yanlış ailelere verilen iki kız çocuğunun ve ailelerinin hayatının anlatıldığı 'Paramparça' dizisinde ise Harun'u canlandıran Barış Falay; Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya ve Ebru Özkan ile rol aldı.
Falay, 'Call My Agent' adlı yabancı diziden uyarlanan 'Menajerimi Ara' dizisinde menajer Kıraç Özdal karakterini oynadı.
Yetenek ajansı Ego'ya bağlı dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını kou alan diziye her hafta ünlü bir isim, konuk oluyor ve kendisini oynuyordu.