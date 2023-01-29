Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın oynadığı diziler ve efsane karakterleri

2- EZEL/ KERPETEN ALİ

Ancak Falay'a şöhreti getiren Monte Kristo Kontu isimli eserden uyarlanan 'Ezel' dizisinde hayat verdiği Kerpeten Ali oldu.



Hatta Barış Falay, yakın süreçte 'Ezel' ile ilgili itirafıyla adından söz ettirmişti. Ünlü isim, dizinin kadrosuna dahil olma sürecini "Ezel teklif edildiğinde ben senaryoyu okumadım bile. 'Teşekkür ederim kalsın, ben almayacağım' dedim. Şansa o yıl çekilmedi Ezel. İkinci yıl tekrar teklif edildi. Ayıp oluyor deniyor. Ben de sektörü bilmiyorum. 'Bir okuyayım ayıp olmasın bari' dedim. Okurken Esra (Ronabar) içerideydi, seslendim, 'Eyvah' dedim. 'O kadar mı iyi?' dedi. 'Bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam' dedim" sözleriyle anlattı.