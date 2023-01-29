Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın oynadığı diziler ve efsane karakterleri

Uzun bir aradan sonra Star TV'de yayınlanan 'Ömer' dizisiyle ekranlara dönen Barış Falay'ın kariyeri merak ediliyor. İşte Ömer'in Reşat'ı Barış Falay'ın daha önce rol aldığı diziler ve akıllarda kalan karakterleri...

Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın oynadığı diziler ve efsane karakterleri - 1

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Ömer'de Reşat karakterine hayat veren Barış Falay, oyunculuk performansıyla göz dolduruyor.

Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın oynadığı diziler ve efsane karakterleri - 2

İşte uzun bir aradan sonra 'Ömer' ile ekranlara dönen Barış Falay'ın daha önce rol aldığı dizilerde hafızalara kazınan karakterleri...

Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın oynadığı diziler ve efsane karakterleri - 3

1- ALİYE/ MÜCAHİT

Bir döneme damgasını vuran başrollerini Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler'in paylaştığı 'Aliye' dizisinde 'Mücahit' karakterini canlandıran Barış Falay, bu rol sayesinde tanındı.

Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın oynadığı diziler ve efsane karakterleri - 4

2- EZEL/ KERPETEN ALİ

Ancak Falay'a şöhreti getiren Monte Kristo Kontu isimli eserden uyarlanan 'Ezel' dizisinde hayat verdiği Kerpeten Ali oldu.

Hatta Barış Falay, yakın süreçte 'Ezel' ile ilgili itirafıyla adından söz ettirmişti. Ünlü isim, dizinin kadrosuna dahil olma sürecini "Ezel teklif edildiğinde ben senaryoyu okumadım bile. 'Teşekkür ederim kalsın, ben almayacağım' dedim. Şansa o yıl çekilmedi Ezel. İkinci yıl tekrar teklif edildi. Ayıp oluyor deniyor. Ben de sektörü bilmiyorum. 'Bir okuyayım ayıp olmasın bari' dedim. Okurken Esra (Ronabar) içerideydi, seslendim, 'Eyvah' dedim. 'O kadar mı iyi?' dedi. 'Bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam' dedim" sözleriyle anlattı.

Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın oynadığı diziler ve efsane karakterleri - 5

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Tuncel Kurtiz'in paylaştığı Ezel dizisi, Ömer'in Eyşan ve arkadaşlarının ihanetine uğradıktan sonra Ramiz Dayı'yla yolunun kesişmesi ile değişen hayatı ve intikam savaşını anlatıyordu.

Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın oynadığı diziler ve efsane karakterleri - 6

3- MEDCEZİR/ SELİM SEREZ

Barış Falay, The O.C. dizisinden uyarlanan 'Medcezir'de de Avukat 'Selim Serez' karakterine hayat verdi.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı dizi, kenar mahallede yaşamını sürdüren Yaman Koper'in abisi Kenan ile birlikte karıştıkları hırsızlık olayının ardından avukat Selim Serez ile tanışması ve hayatında yaşanan değişimi konu ediyordu.

Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın oynadığı diziler ve efsane karakterleri - 7

4- PARAMPARÇA/ HARUN ERGUVAN

15 yıl önce aynı hastanede doğan ve yanlış ailelere verilen iki kız çocuğunun ve ailelerinin hayatının anlatıldığı 'Paramparça' dizisinde ise  Harun'u canlandıran Barış Falay; Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya ve Ebru Özkan ile rol aldı.

Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın oynadığı diziler ve efsane karakterleri - 8

4- MENAJERİMİ ARA / KIRAÇ ÖZDAL

Falay, 'Call My Agent' adlı yabancı diziden uyarlanan 'Menajerimi Ara' dizisinde menajer Kıraç Özdal karakterini oynadı.

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını kou alan diziye her hafta ünlü bir isim, konuk oluyor ve kendisini oynuyordu.

N-LIFE HABERLERİ

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