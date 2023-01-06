Ömer dizisinin başrolü Barış Falay hakkında merak edilenler

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Ömer için geri sayım başladı.
Dünyaca ünlü dizi 'Shtisel'den uyarlanan Ömer dizisinde Barış Falay, Ömer'in babası Reşat Ademoğlu karakterine hayat verecek.
Yaşadığı mahallenin cami hocası olan Reşat, kendisinin onaylamadığı bir evlilik yapan kızı Emine ile görüşmezken, küçük oğlu Ömer'in tutulduğu aşka karşı çıkar. Reşat, oğlu Ömer'in, evlenip ayrılmış ve çocuğu olan Gamze'ye aşkını kendisine itiraf edince bu ilişkiyi kabul etmez. Oğlunu Gamze'den koparmak isteyen Reşat Ademoğlu, Ömer’i kendi cenahından bir kızla evlendirme hazırlıklarına girişir.
Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay'ın canlandıracağı karakter kadar kariyeri ve özel hayatı da merak ediliyor. İşte Barış Falay'ın bilinmeyenleri...
Barış Falay, 9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babasının memuriyeti dolayısıyla Ankara, Diyarbakır gibi birçok ilde yaşadı. Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 2 yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında kuruluş sınavıyla beraber Kocaeli Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu.
Hamlet ile başlayan tiyatro serüveni; Üç Kuruşluk Opera, Misafir, Kamyon, Roberto Zucco, Kırmızı Yorgunları, Aziznâme, Barış, Bahar Noktası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Karar Kimin ve daha birçok oyunda oynayarak sürdü.
Deniz Kızı Masalı ve Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunları yönetti. Tiyatronun bünyesindeki Tiyatro Okulu'nda eğitmenlik yaptı. 2015 Aralık ayında Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden ayrıldı.
'Tatlı Hayat', 'Yarım Elma', 'Dadı' gibi sit-com'larda ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Falay ilk yükselişini Aliye adlı dizide canlandırdığı 'Mücahit (Müco)' karakteriyle yapmıştır. 2009'dan 2011'e kadar süren Ezel dizisinde 'Ali Kırgız (Kerpeten Ali)' rolünü canlandırmıştır.
Bu rol ile birçok kişinin beğenisini kazanan Barış Falay 'Magazin Gazetecileri Derneği' tarafından 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilmiştir. Oyuncu Eylül 2011'de yayınlanan 'Al Yazmalım' dizisinde 'Cemşid' rolünü oynamıştır.
2013'ten 2015'e kadar süren Medcezir dizisinde 'Selim Serez' rolünü canlandırmıştır. Ardından Endemol Yapım imzalı Paramparça dizisinde 'Harun Erguvan' karakterini canlandırmıştır. Son olarak Menajerimi Ara dizisinde 'Kıraç Özdal' karakterini canlandırdı.
Oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006 tarihinde evlenen Barış Falay'ın 'Rüzgar Mavi' adında bir oğlu vardır.