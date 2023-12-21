Yalı Çapkını 51. bölümde neler olacak? Ferit ve Seyran tekrar hesaplaşıyor
Star TV'nin cuma dizisi Yalı Çapkını'nın 15 Aralık akşamı yayınlanan 50. bölümüne; Ferit'in Seyran'dan boşanacağını söylemesi ve Kazım'ın Seyran'ı kaçırması damga vurdu. Yalı Çapkını, yeni bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 51. bölümüyle ekranlara gelecek.