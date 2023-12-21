Yalı Çapkını 51. bölümde neler olacak? Ferit ve Seyran tekrar hesaplaşıyor

22 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Ferit, Kazım'ın Seyran'ı kaçırdığını öğrenince deliye dönse de evdekilere ayrılık kararının arkasında olduğunu söyler ama yine de gizlice Seyran'ın peşine düşmekte gecikmez.