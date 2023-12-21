Yalı Çapkını 51. bölümde neler olacak? Ferit ve Seyran tekrar hesaplaşıyor

Star TV'nin cuma dizisi Yalı Çapkını'nın 15 Aralık akşamı yayınlanan 50. bölümüne; Ferit'in Seyran'dan boşanacağını söylemesi ve Kazım'ın Seyran'ı kaçırması damga vurdu. Yalı Çapkını, yeni bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...

Yalı Çapkını 51. bölümde neler olacak? Ferit ve Seyran tekrar hesaplaşıyor - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 51. bölümüyle ekranlara gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını 51. bölümde neler olacak? Ferit ve Seyran tekrar hesaplaşıyor - 2

22 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Ferit, Kazım'ın Seyran'ı kaçırdığını öğrenince deliye dönse de evdekilere ayrılık kararının arkasında olduğunu söyler ama yine de gizlice Seyran'ın peşine düşmekte gecikmez. 

Yalı Çapkını 51. bölümde neler olacak? Ferit ve Seyran tekrar hesaplaşıyor - 3

Pelin, Sacide'nin her şeyi anlatmasından korkmaktadır. Suna, Seyran için endişelenince evde duramaz ve Ferit'le beraber Seyran'ı bulmak için harekete geçer.

Yalı Çapkını 51. bölümde neler olacak? Ferit ve Seyran tekrar hesaplaşıyor - 4

Kaya, İfakat'in Suna'ya Abidin'le ilgili söylediklerini duyar.  Kazım, Seyran'dan televizyona çıkıp Korhanlarla ilgili konuşmasını ister. 

Yalı Çapkını 51. bölümde neler olacak? Ferit ve Seyran tekrar hesaplaşıyor - 5

Orhan ise Halis Ağa'yı ekarte etmek için İfakat'ten yardım ister. 

Yalı Çapkını 51. bölümde neler olacak? Ferit ve Seyran tekrar hesaplaşıyor - 6

Ferit, Seyran'ı Kazım'dan kaçırmayı başarır ve ikisi tekrar hesaplaşırlar.

Yalı Çapkını 51. bölümde neler olacak? Ferit ve Seyran tekrar hesaplaşıyor - 7

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Buse Buçe Kahraman, Taro Emir Tekin, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor. 

Yalı Çapkını 51. bölümde neler olacak? Ferit ve Seyran tekrar hesaplaşıyor - 8

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını, yeni bölümüyle 22 Aralık Cuma 20.00’de Star’da.

Yalı Çapkını 51. bölümde neler olacak? Ferit ve Seyran tekrar hesaplaşıyor - 9

YALI ÇAPKINI 51. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını 51. bölümde neler olacak? Ferit ve Seyran tekrar hesaplaşıyor - 10
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