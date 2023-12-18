Yalı Çapkını 51. bölüm fragmanı: Sen bu eli tutabilecek misin Ferit?
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Ferit'in dedesine rağmen Seyran'ın peşinden gitmesi ve onu dağ evine götürmesi ile Seyran'ın eşine "Sana elimi uzatsam.'Her şeyi geride bırakılım. Yeni bir hayat kuralım' desem. Sen bu eli tutabilecek misin?" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını 51. bölümüyle 22 Aralık Cuma akşamı Star'da...
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