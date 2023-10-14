Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez"
Star TV'in cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 13 Ekim akşamı 41. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Diziye Ferit'in Seyran için hazırladığı sürprizin yarım kalması damga vurdu. İşte son bölümde yaşananlar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 41. bölümünde; Seyran'ın üniversite hayalinden vazgeçmesi ile Ferit'in Suna ile konuştuktan sonra hazırladığı sürpriz dikkat çekti.