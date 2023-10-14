Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez"

KAZIM'DAN NÜKHET VE KAYA'YA TEHDİT

Kazım da Nükhet ve Kaya'nın karşısına geçip "Bizim hayatımıza, aile işlerimize karışmayacaksınız. Yoksa bunca yıl sonra, Halis Korhan'ın bir gözü toprağa bakarken niçin buraya geldiğinizi araştırırım. Haberiniz olsun" dedi.

Kaya'yı odasına yollayan Nükhet, "Kazım Bey biz kimsenin hayatına karışmıyoruz. Bize bunları söylerken siz Seyran'ın hayatına müdahale ediyorsunuz. Seyran bu yalıya hanım da olsa çoluk çocuğa da karışsa okumalı. Biliyorum söylediklerimden hoşlanmadınız ama hepsi kafanızda yer etti. Eminim doğru olanı yapacaksınız" ifadelerini kullandı.