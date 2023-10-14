Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez"

Star TV'in cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 13 Ekim akşamı 41. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Diziye Ferit'in Seyran için hazırladığı sürprizin yarım kalması damga vurdu. İşte son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 41. bölümünde; Seyran'ın üniversite hayalinden vazgeçmesi ile Ferit'in Suna ile konuştuktan sonra hazırladığı sürpriz dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez" - 2

FERİT-SEYRAN ARASINDA ÜNİVERSİTE KRİZİ

Yalı Çapkını son bölümde; Ferit, Kaya'nın Seyran'a yaptığı üniversite sürpriziyle çılgına dönerken; Seyran da Ferit'in derdinin Kaya'nın sürprizi olmadığını ve onun sosyal hayatı olmasını istemediğini söyledi.

Toparlanıp otelden ayrılan Seyran, Ferit, Kaya, Suna, Asuman ve Abidin yalıya döndü. Seyran, yalının bahçesinde içeriye böyle girmek istemediğini söylerken Ferit, çocuk istediği için üniversiteyi ertelemeleri gerektiğini belirtti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez" - 3

"BİZİM HAYATIMIZA KARIŞAMAZSIN KAYA"

Kendilerini kapıda karşılayan Nükhet'e hoş gelmediklerini söyleyen Ferit, "Oğlunuz karımla benden uzak duracak" dedi.

Kaya da Seyran'ın kayıtları kaçırmaması için küçük bir müdahalede bulunduğunu ifade ederken Ferit, ona "Sen bizim hayatımıza karışamazsın. O benim karım. Bir şey yapılacaksa ben yaparım" diye bağırdı.

Kaya ise Seyran değil başkası olsa da elinden gelen tüm yardımı yapacağını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez" - 4

O sırada aşağıya gelen Kazım da konuya dahil oldu. Üniversite fikrini duyunca çılgına dönen Kazım, kendini kontrol etmeye çalışsa da Seyran'a sert çıktı.

Odaya çıktıklarında dedesinin çok vakti olmadığını bu sebeple bir an evvel çocuk istediğini söyleyen Ferit'e yanıt veren Seyran, bu sözlere inanmadığını "Senin tek derdin benim bu yalıda oturmam, hiç arkadaş edinmemem ve her şeyin senin kontrolünde olması" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez" - 5

KAZIM'DAN NÜKHET VE KAYA'YA TEHDİT

Kazım da Nükhet ve Kaya'nın karşısına geçip "Bizim hayatımıza, aile işlerimize karışmayacaksınız. Yoksa bunca yıl sonra, Halis Korhan'ın bir gözü toprağa bakarken niçin buraya geldiğinizi araştırırım. Haberiniz olsun" dedi.

Kaya'yı odasına yollayan Nükhet, "Kazım Bey biz kimsenin hayatına karışmıyoruz. Bize bunları söylerken siz Seyran'ın hayatına müdahale ediyorsunuz. Seyran bu yalıya hanım da olsa çoluk çocuğa da karışsa okumalı. Biliyorum söylediklerimden hoşlanmadınız ama hepsi kafanızda yer etti. Eminim doğru olanı yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez" - 6

Kazım, Seyran'ın okuma ısrarına dayanamayıp ona saldırırken kolu ağrıyan Ferit ise soluğu Talih'in yanında aldı. Talih ona kızsa da kolu ağrıdığı için onu kabul etti.

Aynı anlarda evden çıkan Seyran da Ferit'in yanına gitti. Teknede buluşan ikili Seyran, olanı biteni anlatmayıp sıkışmış hissettiğini ve ona sarılmak istediğini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez" - 7

ASUMAN'IN DİNMEYEN ACISI

Asuman da Nükhet'e giderek odasını değiştirmek istediğini söyledi. Uzun süre sonra Marmaris'te uyuyabildiğini söyleyen Asuman, odasının Fuat'la anılarıyla dolu olduğunu anlattı. İkili karşılıklı gözyaşı dökerken Nükhet, Asuman'ın talebini kabul etti.

Akşam da Abidin'e ertesi gün spora gideceğini söyleyen Asuman, onun Suna ile ilgili ağzını aradı. Abidin de her şeyin geçmişte kaldığını belirtti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez" - 8

SEYRAN HAYALLERİNDEN VAZGEÇTİ

Yalıya geldiklerinde de aralarındaki üniversite krizi devam eden Seyran ile Ferit'ten Seyran onun için ne zaman uygun olduğunu sordu. Ferit de kararı ona bıraktığını, ne zaman isterse o zaman üniversiteye gidebileceğini söyledi.

Akşam yemeğinde Gülgün değişimiyle herkesi şaşırtırken Halis Ağa, Seyran okumak istiyorsa onu desteklediğini belirtti. Ancak Seyran, Ferit'e saygı duyduğunu ve okula gitmeyi ertelediğini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez" - 9

İFAKAT'TAN KAYA'YA İTTİFAK TEKLİFİ

Buna çok sinirlenen İfakat ise Sultan'ı ilaçlar konusunda tembihlerken Kaya'yı da odasına çağırdı. Seyran ile Ferit'in çocuğunun olmaması gerektiğini söyledikten sonra "Kayıt hamlesi taşları yerinden oynattı. Bu yüzden oyuna devam edin ve Seyran'ın kayda gidip imza atmasını sağlayın" dedi. Kaya da bu teklifi kabul etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez" - 10

SUNA, FERİT'İ İKNA ETTİ

Aynı anlarda mutfağa inen Ferit, Suna ile karşılaştı. Seyran'ın en büyük hayalinin okumak olduğunu anlatan Suna, "İleride inşallah çocuğunuz olacak. İşte çocuğunuza hayallerini gerçekletirebilmesine inandıran bir anne olması için Seyran'a izin vermen lazım" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez" - 11

FERİT'E BÜYÜK ŞOK

Ertesi sabah Ferit'in erkenden çıkmasını fırsat bilen Kaya, Seyran'ı kayda gitmeye ikna etti. İkili parkta buluşup üniversitenin yolunu tuttu.

O sırada Ferit, üniversitede Seyran'ın kayıt işini halletti. Ardından kırmızı kalemlerle ona sürpriz hazırladı. Her şeyi hazırlayan Ferit, tam kapıdan çıkarken Kaya ve Seyran içeri girdi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez" - 12

Seyran'ın üniversite kapısından Kaya ile girdiğini gören Ferit'in yaşadığı hayal kırıklığı sosyal medyada gündem oldu. İşte bazı yorumlar...

"Ah Ferit'in en büyük hayal kırıklığı olacak"
"İkisi de hata üstüne hata yapıyor"
"Seyran nasıl toparlayacak merak ediyorum"
"Seyran, Ferit'in tüm güvenini kaybetti"
"Neden kayda Kaya ile gitti?"
"Ferit'in gözlerinde kocaman bir hayal kırıklığı"
"Seyran da Ferit de sevilmeyi bilmiyor"
"Haklıyken haksız duruma düşmek bu olsa gerek Seyran"
"Olmadı be Seyran, niye Kaya ile gittin?"
"Ferit, Seyran'ı kolay kolay affetmez"
"Ferit'e çok üzüldüm"
"Resmen arkasından iş çevirdi Ferit'in"

Yalı Çapkını'nda Ferit'in sürprizi yarım kaldı! "Seyran'ı kolay kolay affetmez" - 13

YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM FRAGMANI

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