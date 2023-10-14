Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanı: Asıl sürprizi sen yaptın Seyran

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını yeni tanıtımda; Kaya ile Seyran'ı üniversiteye gelmesiyle hayal kırıklığına uğrayan Ferit'in eşine "Asıl sürprizi sen yaptın" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını 42. bölümüyle 20 Ekim Cuma akşamı Star'da...

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