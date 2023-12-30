Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu"

Cuma akşamları yayınlanan Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 29 Aralık'taki 52. bölümüne; Seyran'ın açıklamaları sonrası Korhan Ailesi'nin çöküşü ve Ferit'in eşine kurduğu kumpas damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 52. bölümünde; Ferit'in dedesinin yönlendirmesiyle Seyran'a kurduğu oyun izleyenler için ters köşe oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 2

KAZIM'DAN SEYRAN'A TEPKİ

Yalı Çapkını son bölümde; Seyran'ın sözleri sonra kızına "Bana bunları nasıl yaparsın?" diye tepki gösteren Kazım, ekip tarafından dışarı alınırken, Seyran da "Yalan mı? Yapmadın mı bunları?" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 3

"BENİ HİÇ Mİ SEVMEDİN SEYRAN?"

O sırada programın sunucusu da kendisiyle konuşmak isteyince Ferit Korhan ona yumruk attı. Ardından çalışanlara "Siz kimsiniz?" diye bağırıp ortalığı dağıtan Ferit, Seyran'a "Sen nasıl yaparsın bunu? Bunca şeyi nasıl anlatırsın? Beni anlat, yaşadıklarımı anlat. Ailem... Onların ne suçu, günahı var? Onları bu işin içine niye soktun? Cevap ver bana. Sen hiç mi sevmedin beni? Senin gözün nasıl bu kadar dönebilir?" dedi.

Seyran "Yalan de hadi, 'yaşanmadı bunlar' de. Diyemezsin ki doğru çünkü" diye cevap verince Ferit de "Eline ne geçti? Sen dedeme bunu nasıl yaparsın? Aklım almıyor. Senin içinde bir gram vicdan olsaydı bunların hiç birini yapmazdın. İçin o kadar nefret, öfke dolu ki... Senin gerçeğin, özün bu. Ben neredeyse ölüyordum senin için, benim ağabeyim niye öldü Seyran? Niye anlatmadın bunu? Sen ne sevmeyi ne de sevilmeyi bilmiyorsun. Ben koca bir yalana inanmışım" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 4

"SENİN YÜZÜNE BİLE TÜKÜRMEYECEĞİM"

Öylece durup onu izlerken Seyran'ın bir kere daha karşısına geçen Ferit, "Bana bunu da yaşattığın için sağ ol Seyran" dedi.

Ferit, Seyran'ın "Bitti mi?" demesinin ardından da "Bu sefer öyle bir bitti ki... Allah bana cezaların, belaların en büyüğünü, seni vermiş. Keşke sadece beni cezanlandırsaydın, sen herkesi mahvettin. Senin yüzüne bile tükürmeyeceğim. Allah'a havale ediyorum seni. O ne eylerse güzel eyler" deyip gitti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 5

SUNA PERİŞAN OLDU

Kardeşinin açıklamaları sonrası perişan olan Suna, "Bittim ben, mahvoldum. Her şeye rağmen kardeşimi kurtarmaya gittim. Ben başka biri olacaktım. Nasıl yapar bunu?" derken Kaya ona destek verdi.

Aynı anlarda İfakat, Orhan ve Latif durumu kurtarmak için çabalarken Halis Ağa sessizliğe büründü. Sinir krizi geçiren İfakat, "Bizi de söyleyecek bu kız" diye Orhan'a sarılırken; Asuman da Seyran'a olan öfkesini Gülgün ile paylaştı.

Seyran'ın biraz da olsa haklı bulan Gülgün, onu arayıp kendi evine çağırdı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 6

SACİDE'DEN PELİN'E TEHDİT

O sırada Sacide de Pelin'i arayıp parasını vermesini isteyip Seyran gibi televizyona çıkmakla tehdit etti. Yanına gelen Carlos'un kendilerini dinlediğini sanan Pelin ona bağırırken, Suna geldi. Suna'ya bu evde kimse olmadığını ifade eden Pelin, "Kaya seni benim olduğum noktaya getiremez. Orhan Bey'e mi yamasaydın kendini" deyince Suna çıldırdı. Pelin'in saçına yapışan Suna, İfakat gelip ikisine de kızınca odasına gitti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 7

KAZIM VE AİLESİ ŞEHMUZ'UN EVİNDE

Seyran'ı yayına götürdüğü için bin pişman olan Kazım, halası ile kavga ederken Şehmuz aradı. Kazım ve ailesini kendi evine davet etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 8

"NE OLUR AĞLAMA DEDE"

Aynı anlarda dedesi için endişelenen Ferit ise Halis Ağa'nın huzuruna çıktı. Onun ağladığını görünce perişan olan Ferit, "Senin gözünden akan tek damla yaşa canımı veririm dede, ne olur ağlama sen" dedi.

Ddesine çok çalışacağını ve Seyran'ın adını bir daha anmayacağını söyleyen Ferit, ölmüş ağabeyinin üzerine yemin edip "Ondan boşanacağım" dedi.

Bunun üzerine Halis Ağa da "Boşanmayacaksın" diye ayağa kalktı. Ardından da "Boşansan ne olacak? Adımızı sürülen bu leke nasıl temizlenecek? Bir ömür boşa gitti Ferit. Ben hiç yaşamadım ki... Her şeyi mahvettiniz, siz yaptınız. O kızı benim başıma siz bela ettiniz. Ferit'le beni yalnız bırakın" dedi.

Torununa da "Ardında soyadını bırakacasın. Bir daha asla yüzümü göremeyeceksin. Ölümümde mezarıma bile gelmeyeceksin Ferit" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 9

"ÇIK GİT PELİN"

Aynı anlarda bahçede bir köşede ağlayan Suna'yı görüp yanına giden Abidin, ona ceketini verip arada oldukları yere geldiğini ve ağladığını söyledi. Bunun üzerine Suna "Gidecek hiçbir yerim yok. Beni evden kovarlarsa ne yapacağım?" diye yeniden gözyaşlarına boğulunca ona sarıldı ve "Korkma, ben hep varım. Artık biz olmasak da sen hep kalbimdesin" dedi. Tedirgin olan Suna, odaya dönünce Kaya ona Pelin konusunda kızdı.

Dedesinin sözleriyle yıkılan Ferit, Pelin yanına gelip aklının onda olduğunu söyleyince daha da sinirlendi ve "Sana ihtiyacım olsa yanına gelirim zaten. Çık git bu odadan" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 10

İFAKAT'TAN ORHAN'A: SENİ SİLERİM

Balkona çıktığında yengesi İfakat ile babası Orhan'ı gören Ferit, içeri girerken; Orhan da "Babamı vesayet altına almanın tam sırası İfakat. Ben yıllarca senin için bu eve geldim. Seyran bizi anlatırsa aynı evde yaşayamayız. Ben Gülgün ile evli kalmak istemiyorum" dedi.

Bunun üzerine İfakat, "Böyle bir durumda kendini düşünemezsin. Ağam hayattayken biz diye bir şey yok. Bana bir daha böyle iğrenç tekliflerle gelme. Yoksa seni harcarım Orhan" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 11

FERİT ANNESİNE GİTTİ

Ertesi sabah hazırlanan Ferit, annesine gitti. Ferit Korhan, orada bir gece kalacağını söylerken Seyran gitmek istedi. Ancak Gülgün hiçbirini yollamayacağını ifade etti.

Yalıda Pelin ile kriz yaşayan Suna, İfakat'ın olaya el koyup "Kardeşinin parası bitti ki bunları yaptı" demesiyle kardeşiyle buluşmak için yola çıktı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 12

SUNA'DAN KARDEŞİNE TEPKİ

Seyran gelince "Ne kendinde ne bizde dışarı çıkacak yüz bırakmadın? Bir de utanmadan Ferit'le gelmişsin buraya" diyen Suna, sözlerine "Her şeyi anlatırsın Seyran, ağzın açıldı bir kere. Kendince anlatırsın, kimi üzdüm, kimi kırdım, kimin hayatını mahvettim diye umursamadan anlatırsın. Senin için önemli olsaydım beni düşürdüğün durumu fark ederdin. Ben istiyor muyum babamın beni dövdüğünü, zorla evlendirdiğini? Değdi mi ailemizi ateşe atmaya?" diye devam etti.

Seyran da "Özür dilerim ama hak ettiler. Benim yaptığım yalış değildi, onların bize yaptığı yanlıştı" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 13

"CEBİNDE PARA KALMAYINCA AİLENİ Mİ HARCADIN?"

Suna, "Sırada ne var dergi kapağı mı? Ne zaman susacaksın, duracaksın? Paran bitince mi? Kaç para aldın programdan? Öyle kolay değilmiş değil mi? Cebinde harcayacak para kalmayınca aileni mi harcadın Seyran? Para isteseydin ben verirdim sana" ifadelerini kullandı.

Seyran ablasının sözlerine "Bunlar hep senin derdindi. Para, zenginlik. O yüzden yalıya dönmek istedin. Güçsüzlüğünün acısını benden çıkarma" diye cevaplayınca Suna, çantasından deste deste para çıkardı. Gücün bunlar olduğunu söyleyip "Sende kalsın, ihtiyaç duyarsan harcarsın. O zaman belki çocukluğuna, geçmişine ihanet etmezsin" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 14

FERİT İLE SEYRAN YEMEĞE ÇIKTI

Bütün gün uyuyan Seyran, akşam kalkınca Ferit ile birlikte avukatla buluşmaya gitti. Anlaşmalı boşanma için vekalet veren ikiliden Ferit, "Ben seni gerçekten çok sevdim. Bildiğim kadarıyla bu kadar oldu. Sana yaşattığım her şey için çok özür dilerim" dedi.

Seyran da "Bizim birbirimizden farkımız yok. Sen sanıyor musun ki ben başkasını sevebilirim, sana hissettiklerimi hissedebilirim. Ama ben de özellikle bu son yaptığım için senden özür dilerim" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 15

YÜZÜĞÜ SEYRAN'A HEDİYE ETTİ

Cebinden birlikte çizdikleri yüzüğü çıkaran Ferit, "İkimizin yüzüğü, beraber çizdiğimiz yüzük. Dün bu olaylar yaşanmasaydı bugün vitrinde olacaktı. Olmadı ama kısmet... Sende kalmasını istiyorum" dedi ve yüzüğü Seyran'ın prmağına taktı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 16

FERİT, SEYRAN'I OYUNA GETİRDİ

Duygulanan Seyran ise "Çok güzel olmuş" dedi. İkili kalkarken Ferit, sakatladığı ayağının üstüne basamadı. Kol kola mekandan çıkan ikili, basın mensuplarıyla karşılaştı.

Ferit de muhabirlere "Biz karı koca olarak sorun yaşadık. Seyran da doğru olmayan şeyler anlatıp benim canımı acıtmak istedi. Özür diledi tabi benden, çünkü biz onu okula kaydettirmek için Marmaris'ten özel uçakla getirdik. Zaten annem ona çok destek oldu, şimdi de onunla kalıyor. Barışma yok, ayrılacağız inşallah" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 17

Ferit, uzaklaşıp Seyran'ı uzaktan izlerken dedesinin "O kızı rezil edeceksin, bizden beter duruma düşüreceksin. Ya da sen defolup gideceksin bu evden" dediğini hatırladı.

Seyran da Ferit'in dedesi için kendisine "Şimdi karşında yaralı bir arslan var ve karşısındaki ceylana acımayacak, merhamet etmeyecek. İntikamını alacak" demesini anımsadı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 18

Ferit'in dedesinin talimatıyla Seyran'a oynadığı oyuna sosyal medyadan yorum yağdı. İşte yorumlardan bazıları...

"Seyran bununla yıkılmaz ama senin işin bitti Ferit"
"Seyran yine iyi niyetinin kurbanı oldu"
"Seyran gerçekleri anlatırken Ferit iftira attı. Beter ol Ferit"
"Her kötü olayda Halis Ağa'nın parmağı var resmen"
"Seyran Kazım'ın yönlendirmesiyle, Ferit dedesinin yönlendirmesiyle birbirlerine zarar verdi"
"Ferit, dedesinin istediği gibi tam bir Korhan oldu"
"Pişman olacağın günler yakın Ferit"

Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu" - 19

YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM FRAGMANI

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