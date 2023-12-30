Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu"
Cuma akşamları yayınlanan Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 29 Aralık'taki 52. bölümüne; Seyran'ın açıklamaları sonrası Korhan Ailesi'nin çöküşü ve Ferit'in eşine kurduğu kumpas damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 52. bölümünde; Ferit'in dedesinin yönlendirmesiyle Seyran'a kurduğu oyun izleyenler için ters köşe oldu.