Yalı Çapkını'nda Ferit'ten Seyran'a kumpas! "Yine iyi niyetinin kurbanı oldu"

"NE OLUR AĞLAMA DEDE"

Aynı anlarda dedesi için endişelenen Ferit ise Halis Ağa'nın huzuruna çıktı. Onun ağladığını görünce perişan olan Ferit, "Senin gözünden akan tek damla yaşa canımı veririm dede, ne olur ağlama sen" dedi.



Ddesine çok çalışacağını ve Seyran'ın adını bir daha anmayacağını söyleyen Ferit, ölmüş ağabeyinin üzerine yemin edip "Ondan boşanacağım" dedi.

Bunun üzerine Halis Ağa da "Boşanmayacaksın" diye ayağa kalktı. Ardından da "Boşansan ne olacak? Adımızı sürülen bu leke nasıl temizlenecek? Bir ömür boşa gitti Ferit. Ben hiç yaşamadım ki... Her şeyi mahvettiniz, siz yaptınız. O kızı benim başıma siz bela ettiniz. Ferit'le beni yalnız bırakın" dedi.



Torununa da "Ardında soyadını bırakacasın. Bir daha asla yüzümü göremeyeceksin. Ölümümde mezarıma bile gelmeyeceksin Ferit" dedi.