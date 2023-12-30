Yalı Çapkını 53. bölüm fragmanı: Elinizden geleni ardınıza koymayın Ferit!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Ferit'in kendisine kurduğu kumpasa şoke olan Seyran ne yaparlarsa yapsınlar yükseleceğini "Elinizden geleni ardınıza koymayın Ferit!" sözleriyle dile getirirken; Sacide'nin yalıya gelmesi dikkat çekti.

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