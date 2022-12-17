Yalı Çapkını'nda Seyran Ferit'i öptü! 'Bu hikayede yanan Pelin ve Yusuf oldu'

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek hazırlanan Yalı Çapkını dizisi gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide; Halis Ağa'nın kendisine tokat atmasıyla evi terk eden ve Amerika'ya gitmeye karar veren Ferit'i durdurmak için evden kaçan Seyran dikkat çekti.
Yalı Çapkını son bölümde; dedesinin tokadını kabullenemeyen Ferit, ayağa kalktığı gibi evden çıktı. Oğlunun peşinden giden Gülgün, onu durduramadı. Gerçekleri söylediği için üzülen Seyran ise masada ağlamaya başladı. Ablasının yardımıyla odasına çıkmaya çalışan Seyran'a Gülgün "Senden hiç beklemezdim" diyerek tepki gösterdi.
Olanları duyan ve hemen Seyran'ın yanına çıkan Abidin, onun kavga fotoğraflarından korktuğu için gerçekleri anlattığını öğrenince soluğu Taylan'ın evinde aldı. Zorla içeri giren Abidin, muhabiri ve sevgilisini korkutarak hem fotoğrafları hem de yedeklerini yok etti.
Evden çıktığı gibi Pelin'e giden Ferit ise sevgilisine gideceklerini söyledi ve küçük bir çanta hazırlamasını istedi. Hemen hazırlanan Pelin'e kimsenin bilmedikleri bir yere gitmeleri gerektiğini anlatan Ferit'e "Bizim çiftlik evine gidelim" dedi.
Yusuf'tan evin karıştığını öğrenen Kazım ise hemen yalıya gitti. Orhan, babasıyla görüşmek isteyen Kazım'ı içeri sokmak istemezken Halis Ağa onu odasına çağırdı.
Halis Korhan'a kızlarını pırlanta gibi yetiştirdiğini söyleyen Kazım, Suna ve Seyran'ı da alıp gitti. Kızlarını eve götüren Kazım, onları odaya kilitledi sonrasında da halasına kızlara yemek ve su vermemesini tembihledi.
Odada yalnız kalınca dertleşen Seyran ve Suna'dan Seyran'ın "Ferit beni asla affetmeyecek" deyip onu düşünmesi Suna'yı şaşırttı. Kardeşine ona aşık olduğunu ima eden Suna, "Hayır" yanıtını alınca Seyran'a kendisini düşünmesi gerektiğini belirtti.
Yaşananlar sonrası Orhan ve İfakat'ı odasına çağıran Halis Ağa, onlar yüzünden oğlu yaşındaki Kazım'a boyun eğmek zorunda kaldığını ifade etti. Ardından Ferit'i soran Halis Korhan, "Haber yok" cevabını alınca Orhan'a vurmak istedi acak İfakat onu tuttu. Odadan çıktığında gözyaşlarını tutamayan Orhan'ı İfakat sakinleştirdi.
Bu sırada Ferit ve Pelin, çiftlik evine vardı. Ferit şömineyi yakarken Pelin de yemek hazırladı. Sonrasında dertleşen ikiliden Ferit Korhan, Amerika'ya gidip yeni bir hayata başlayacağını söyledi. Pelin'e Seyran'dan bahseden Ferit, aralarındaki ilişkinin ona da zarar verdiğini anlattı.
Abidin'in Taylan'a saldırmasından sonra polisler yalıya geldi. Durumu Orhan'a anlatan Abidin, ifade vermeye gitti ve gözaltına alındı. Akşam yalıda Gülgün, oğlu için endişelenirken diğerleri de onu telkin etti. O anlar da aşağıya inen Halis Ağa, Ferit ortada yokken yemek yedikleri için onlara kızdı.
Gece hem eşyalarını hem de kasadaki parasını almak için yalıya giden Ferit Korhan ise merdivenden odaya çıktı. İlk Seyran'a seslenen onu bulamayınca hazırlaıp giden Ferit Korhan, Pelin'in "Gitme ya da birlikte başka bir yere gidelim" demesine aldırış etmedi.
Kızlarına şiddet uygulayan Kazım uyuyunca gizlice yiyecek bir şeyler hazırlayan Esme, Seyran ve Suna'ya tepsi götürdü. Annesinden telefonunu da isteyen Seyran'ı kıramayan Esme, tam götürürken Hatice Hala'ya yakalandı.
Halayı bir şekilde ikna eden kızlar, Ferit'e de Abidin'e de ulaşamayınca uyudu. Sabah saatlerinde uyanan Seyran Pelin'den gelen mesajı görünce şaşırdı. Ferit'in Amerika'ya gideceğini öğrenen Seyran, onu durdurmak için ne yapacağını bilemezken Suna duruma el koydu. Hemen Yusuf'u arayıp çağıran Suna sayesinde Seyran evden kaçtı.
Seyran'ın gittiğini öğrenen Hatice Hala, Suna'ya kızarken olanı biteni Kazım'a anlatmak için onu balkona çağırdı. Bu sırada Seyran'ın kendisiyle kaçtığını sanan Yusuf, onun dış hatlara gitmek istediğini öğrenince bozuldu.
Ferit'e attığı tokat yüzünden pişman olan ve kendini suçlayan Halis Ağa, yemeden içmeden kesildi. Bunu duyan ve tarhana çorbası yapan Şefika, odadayken Halis Korhan fenalaştı.
Havaalanında Pelin'le vedalaşan Ferit, uçağa doğru giderken, Seyran Pelin'i aradı. Ona koşmasını söyleyen Pelin, Yusuf'u da durdurdu. Ferit'e koşan Seyran, "Seni seven herkesi bırakıp gidecek kalp yok sende Ferit. Gitmeyeceksin" dedi.
Seyran, "Kızım deli misin sen? Daha nasıl gideyim? Ne oldu sana, kafana taş falan mı düştü?" diyen Ferit'e "Gitmeni istemiyorum, gitmeyeceksin bu kadar basit" dedi.
Ferit "Ne ailem ne sen umrumda değilsiniz. Bitti" derken Seyran onu öptü. Eşine karşılık veren Ferit Korhan, sorasında eşine sarıldı. Onları sarmaş dolaş gören Pelin ve Yusuf ise yıkıldı.
Seyran ile Ferit öpüşmesi ve onları gören Pelin'le Yusuf'un haline sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Bu hikayede yanan Pelin ve Yusuf oldu"
"Sen tam bitti derken, hayat işte Ferit"
"İkisi de aşık oldu"
"Dizi şimdi başlıyor"
"Helal olsun sana Seyran"
"Ferit bak dayanamadın karıcığına"
"Ferit-Seyran aşkı başlasın"
"Seyran bitti demeden bitmez"
"Ferit Korhan da bu anı bekliyormuş"
"Umarım Ferit Seyran'ın kıymetini biraz olsun anlar"
"Pelin ve Yusuf'un Seyran'la Ferit'i görmesi iyi oldu"
"Bir kez daha aşk kazandı"