Yalı Çapkını'nda Seyran Ferit'i öptü! 'Bu hikayede yanan Pelin ve Yusuf oldu'

'BİR KEZ DAHA AŞK KAZANDI'

Seyran ile Ferit öpüşmesi ve onları gören Pelin'le Yusuf'un haline sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...



"Bu hikayede yanan Pelin ve Yusuf oldu"

"Sen tam bitti derken, hayat işte Ferit"

"İkisi de aşık oldu"

"Dizi şimdi başlıyor"

"Helal olsun sana Seyran"

"Ferit bak dayanamadın karıcığına"

"Ferit-Seyran aşkı başlasın"

"Seyran bitti demeden bitmez"

"Ferit Korhan da bu anı bekliyormuş"

"Umarım Ferit Seyran'ın kıymetini biraz olsun anlar"

"Pelin ve Yusuf'un Seyran'la Ferit'i görmesi iyi oldu"

"Bir kez daha aşk kazandı"