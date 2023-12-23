Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün"

Cuma akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 22 Aralık'taki 51. bölümüne Seyran'ın yaptığı canlı yayın hamlesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşanan olaylar....

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 1

22 Aralık akşamı 51. bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisine; Seyran'ın intikamı damga vurdu. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı diziye sosyal medyadan yorum yağdı.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 2

KAZIM, SEYRAN'I KAÇIRDI

Yalı Çapkını son bölümde; Kazım, kızı Seyran'ı "Pişman olduğum için buraya geldim güzel kızım" diyerek Gülgün'e rağmen alıp götürdü.

Aynı anlarda Ferit'in taşkınlığına kızan dedesi Şehmuz'u edebiyle geldiği için kapıdan çevirmeyeceğini söyledi. Pelin de annesi Zerrin'den Sacide için yardım istedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 3

HALİS AĞA'DAN LANSMAN EMRİ

Sacide, Zerrin'e "Kızın bu yalıda oturuyorsa benim sayemde. Ben bir konuşursam doğurduğu gibi kapının önüne koyarlar onu" dedi. Panikleyen Zerrin ise onu bir taksiye bindirip söylediği adrese yolladı.

Ferit, dedesinin sözünden çıkmayıp evde kalırken; Halis Korhan da Latif'e "Çizdiği yüzük vitrine çıkacak. Yarın bir lansman hazırlayın. Herkes Ferit Korhan'ın yeteneğini görecek" emrini verdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 4

NÜKHET İLE SUNA ARASINDA KRİZ

Ferit'in odasına giden Latif, "Halis Ağa bu akşamki tutumundan çok memnun kaldı. Gözümün gördüğü, kulağımın duyduğu şeyleri ağamdan gizleyemem anladın değil mi? Yarın da dedenin sana bir sürprizi olacak" dedi. Ona uyuyacağını söyleyen Ferit ise giyinip çatıdan evden çıktı.

Bu sırada Suna kardeşi için endişelenirken, Nükhet onun yanına gitti ve "Seyran'a bir şey olsa sen sevinirsin" dedi. Bu sözlerle çılgına dönen Suna, onu kovarken Kaya odaya geldi.

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 5

KAZIM: SUSMA SEYRAN

Kazım, Seyran'ı götürdüğü odaya Ferit ile Pelin'in fotoğraflarını koyarken; Suna da kardeşi için Abidin'i aradı. Onu gören İfakat, Suna'yı ailesini geride bırakması konusunda "Ne yaşarsan içinde yaşamak zorundasın" diye uyardı. Kaya ise onların konuşmalarını duydu.

Kazım, kızını karşısına alıp "Ablan beni kapı dışarı etti. Korhanlar, ailemi darmadağın etti. Çöp gibi sokağa attılar bizi. Sana doğum kontrol hapı verenin Halis Korhan olduğunu öğrendim. Halis Ağa herkesi takip ettiriyormuş. Şimdi de bir haber çıkarıp seni rezil edeceklermiş. Susma Seyran, senin için bir televizyon kanalı ayarladım. Oraya çıkıp yalıda yaşananları anlatacaksın. Kendin için değilse bile ablan için yap, onu düşünmüyorsan halan için yap. O kadın Halis Ağa ile ömrünü tüketmiş" dedi.

Seyran'ın bunu yapmayacağını söylemesi üzerine Kazım, "Benim içim almıyor. Özür dilerim, hata ettim. Bir ömrü hem size hem de kendime zehir ettim. Buraya seni düşün diye getirdim, sakın kaçmaya kalkma. Kötü olmayalım" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 6

FERİT, HATTUÇ HALA'DAN YARDIM İSTEDİ

Aynı anlarda olanları Sacide'den dinleyen Şehmuz, Pelin evlenene kadar bu olayın ortaya çıkmayacağını söyledi. Sacide'nin gitmeyeceğini ifade etmesiyle de ona evinde bir oda vereceğini belirtti.

Hattuç ile Esme'ye giden Ferit, onlardan yardım isterken; Kazım'a bunu yapmayacağını ifade eden Seyran, o karşı çıkınca "Beni en başta sen mağdur ettin. Bugüne kadar neredeydin baba? Her düştüğümde bir tekme de sen vurdun. Şimdi bir günde değişebileceğine mi inanacağım? Keşke bunları çıkarın için değil, pişman olduğun için söyleseydin. Ben yapamam, Ferit'e olan öfkemi ailesinden çıkartamam" diye isyan etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 7

ORHAN'DAN YENİ HAMLE

Seyran'ı annesini göstermemekle tehdit eden Kazım ise gitmesine izin vermezken; Hattuç da Ökkeş Ağa'dan Seyran ile Kazım'ın yerini öğrendi.

Aynı anlarda Nükhet'i tehdit olarak gören Orhan ise babasını vesayet altına alıp elindeki tüm yetkilere sahip olmak için İfakat'tan yardım istedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 8

SUNA, KARDEŞİNİ KURTARMAYA GİTTİ

Seyran'ı kurtarmak için harekete geçen Ferit ise Suna'nın Abidin'e mesaj attığını öğrenince onu da almaları gerektiğini ifade etti. Kaya ise uyuma numarası yaparak gizlice hazırlanan Suna'yı gözledi. O anlarda uyanık olan Nükhet, hazırlanıp çıkan Suna'yı fark etti.

Ferit'in planını kabul eden Suna ise gidip babasını oyalarken, Seyran içeri geldi. Ablasına "Sen o yalıya döndün ya benim senin gibi bir ablam yok" dedi. Ardından da babasına "Bırak gitsin bunu. Senin dediğini yapacağım. Korhanların pisliğini ortaya dökeceğim" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 9

"NEREDEYDİN SUNA?"

Evden kaçan Seyran, önce gidip ablasına sarılırken, sonrasında Ferit ile birlikte gitti. Arabada Ferit'e babasının canlı yayın ayarladığını anlatan Seyran, "Aklınca dedenden intikamını öyle alacak. Ama kabul etmedim, benden sıcak bir teşekkür bekliyorsun ama öğrendiklerimden sonra bunu yapamam. Yine de sağ ol" dedi.

Suna eve dönünce ona bağırmaya başlayan Kaya, "Kimleydin, neredeydin?" dedi. Suna, Seyran'a gittiğini ifade etse de Kaya "Ben sana güvendim" diyerek sinir krizi geçirdi.

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 10

"SEVMEYİ ÖĞRENEMEDİK FERİT"

O sırada dağ evine giden Ferit ve Seyran konuşmaya başladı. Seyran, "Sevgi her zaman iyileştirmiyor. Biz beceremedik, birbirimizi sevmeyi öğrenemedik. Senin kıskançlıklarına maruz kaldım, sen ve deden istiyor diye çocuk yapmayı bile kabul ettim. Ama deden Sultan ile içeceklerime ilaç koydurmuş" dedi.

Ferit, dedesinin öyle bir şey yapmayacağını söyleyince Seyran da "Deden hepinizi parmağında oynatıyor. Gün sonunda ona bir şey olmuyor. O evde kimsenin bir duruşu yok" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 11

KAZIM'DAN HATTUÇ'A TEPKİ

Bunun üzerine Ferit, "Beni ailemden vurmaya bayılıyorsun değil mi? Babanla aramı sen de ailenden olma diye düzelttim. Annenden ablandan ayrı mutsuz olacaktın. Madem gerçekleri konuşuyoruz. Babana benzeyen sensin, tıpatıp Kazım Şanlı'nın kızısın" dedi. Seyran ona tokat atmaya kalkınca da "Bak gördün mü? Bu da ispatı" dedi.

Seyran'ın kaçmasıyla öfkeden deliye dönen Kazım ise Hattuç'a gidip Suna'ya neden yerini söylediğini sordu. Ardından da onu geçmişiyle vurdu. Kırılan Hattuç Hala ise "Ben sen üvey ana elinde büyüme diye ömrümü çürüttüm. Ben olmasaydım kimse seni adamdan saymazdı. Sana yazıklar olsun" dedi.

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 12

"AİLEN SENİ SATMAK İÇİN BÜYÜTMÜŞ"

Seyran ile Ferit, ertesi sabah yine kavga ederken Ferit, "Sen önce kendi ailene bak. Seni bu yaşına kadar satmak için büyütmüşler. Ben çıkmasaydım karşına, böyle konuşabilecek miydin benimle? Biz sana böyle davrandık diye yüz buldun sen. Beni ailemden vurmayı kes" dedi.

Duyduklarına bozulan Seyran ise "Senin bu hayattaki tek başarın ne biliyor musun? Ailenin ahlaksızlığını bir üst seviyeye taşımak. Bu kadarsın sen" ifadelerini kullandı. Ferit de onu orada bırakıp gitti.

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 13

"ŞİRKETTE SENİN DEVRİN BAŞLIYOR FERİT"

Zerrin vasıtasıyla Kazım'a ulaşan Şehmuz, güçlerini birleştirmeleri gerektiğini söyleyerek Seyran'ın yerini ona söyledi. Kızını bulan Kazım ise onun yayına çıkmayı kabul ettiğini duyunca çok sevindi.

Seyran ile yaşadıkları sonrası şirkete giden Ferit, ilk tasarladığı yüzüğün üretileceğini duyunca gözyaşlarına boğuldu. Halis Korhan, "Artık senin devrin başlıyor. Benden sonra sıra sende" diyerek torununu tebrik etti.

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 14

SEYRAN'DAN CANLI YAYIN HAMLESİ

Akşam lansman sırasında Seyran'ın canlı yayına çıkması herkes için büyük bir korku yaratırken, Seyran yayında "Herkes benim bir masalın içinde olduğumu düşünüyor. Ama hiçbir zaman öyle olmadı. Babam tarafından zorla, dayak yiyerek evlendirildim. Bu daha ne ki bir de karşı tarafı var bu durumun. O koskoca Halis Korhan bu zoraki evliliğin esas mimarıdır. Ailesine uygun gördüğü gelini, hamama toplattığı kızların arasından seçtiren biri o. Beni değil ablamı seçtiler ilk önce, sonra ablamı görmeye geldiklerinde oğulları beni istediği için zorla evlendirildim. Mal mülk karşılığında sattı babam beni" diye söze başladı.

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 15

YAŞADIĞI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Ardından "Okumama bile izin vermediler, çünkü her dediklerini yapan birini istiyorlardı. O yüzden o kadın ve gayrimeşru çocuğu kabul ettiler. O kadın onlarla yaşıyor şu an. Ki biz evlendiğimizde de ilişkileri vardı. Ben bunu ilk gece öğrendim" dedi.

Genç kızlara öğüt veren Seyran, "Peri masallarına inanmasınlar, hangi eşikten geçerlerse geçsinler onurlarını, gururlarını kapı dışında bırakmasınlar. Eş seçerken ne kadar iyi bir insan olup olmadığına dikkat etsinler. Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeye çalışsınlar, çünkü sevgi gibi nefret de çoğalarak yayılıyor" derken stüdyoya gelen Ferit'i gördü.

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 16

Seyran'ın canlı yayına çıkıp hem kendi babası Kazım hem de Korhan yalısında yaşananları anlatması gündem oldu.

"Seyran hem Kazım'a hem Korhan Ailesi'ne haddini bildirdi"
"Seyran ve Ferit'in hikayesi bitti denilen yerden yeniden başlayacak"
"Seyran gözünü kararttığını Ferit'e gösterdi"
"Ne Şanlı ne Korhan sadece Seyran"
Seyran herkesten intikamını aldı"
"Seyran gemileri değil, bu kez limanı da yaktı"
"Artık Ferit Korhan ve ailesi düşünsün"

Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün" - 17

YALI ÇAPKINI 52. BÖLÜM FRAGMANI

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