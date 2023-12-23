Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün"

KAZIM: SUSMA SEYRAN

Kazım, Seyran'ı götürdüğü odaya Ferit ile Pelin'in fotoğraflarını koyarken; Suna da kardeşi için Abidin'i aradı. Onu gören İfakat, Suna'yı ailesini geride bırakması konusunda "Ne yaşarsan içinde yaşamak zorundasın" diye uyardı. Kaya ise onların konuşmalarını duydu.



Kazım, kızını karşısına alıp "Ablan beni kapı dışarı etti. Korhanlar, ailemi darmadağın etti. Çöp gibi sokağa attılar bizi. Sana doğum kontrol hapı verenin Halis Korhan olduğunu öğrendim. Halis Ağa herkesi takip ettiriyormuş. Şimdi de bir haber çıkarıp seni rezil edeceklermiş. Susma Seyran, senin için bir televizyon kanalı ayarladım. Oraya çıkıp yalıda yaşananları anlatacaksın. Kendin için değilse bile ablan için yap, onu düşünmüyorsan halan için yap. O kadın Halis Ağa ile ömrünü tüketmiş" dedi.



Seyran'ın bunu yapmayacağını söylemesi üzerine Kazım, "Benim içim almıyor. Özür dilerim, hata ettim. Bir ömrü hem size hem de kendime zehir ettim. Buraya seni düşün diye getirdim, sakın kaçmaya kalkma. Kötü olmayalım" dedi.