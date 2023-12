Yalı Çapkını'nda Seyran herkesten intikamını aldı! "Şimdi Ferit Korhan ve ailesi düşünsün"

YAŞADIĞI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Ardından "Okumama bile izin vermediler, çünkü her dediklerini yapan birini istiyorlardı. O yüzden o kadın ve gayrimeşru çocuğu kabul ettiler. O kadın onlarla yaşıyor şu an. Ki biz evlendiğimizde de ilişkileri vardı. Ben bunu ilk gece öğrendim" dedi.



Genç kızlara öğüt veren Seyran, "Peri masallarına inanmasınlar, hangi eşikten geçerlerse geçsinler onurlarını, gururlarını kapı dışında bırakmasınlar. Eş seçerken ne kadar iyi bir insan olup olmadığına dikkat etsinler. Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeye çalışsınlar, çünkü sevgi gibi nefret de çoğalarak yayılıyor" derken stüdyoya gelen Ferit'i gördü.