Yalı Çapkını 52. bölüm fragmanı: Seni Allah'a havale ediyorum Seyran
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtımda; Seyran'ın canlı yayına çıkmasıyla çılgına dönen Ferit'in ona "Ben senin için ölüyordum" diye tepki göstermesi ve "Seni Allah'a havale ediyorum" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını 52. bölümüyle 29 Aralık Cuma akşamı Star'da...
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