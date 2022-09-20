Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu

Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki 4 ilden geçen Frig Yolu, Türkiye'nin en uzun üçüncü yürüyüş yoluna sahip 506 kilometrelik parkuruyla doğaseverlerin yeni gözdesi oldu. Güzergah, Friglerden kalma kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kilise ve şapelleri, peribacaları ve diğer doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor

Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 1

Doğaseverlerin hizmetine açılan ve ülkedeki kültür yollarından biri olan Frig Yolu, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya illerinde 8 ilçe, 44 köy ve 5 beldeden geçiyor.

Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 2

Kütahya'daki Yenice Çiftliği, Afyonkarahisar Seydiler ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Friglerin siyasi başkenti Gordion (Yassıhöyük) olmak üzere üç noktadan ulaşılabilen yol, Friglerin dini merkezi (Midas) Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Yazılıkaya köyünde birleşiyor.

Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 3

Frig Vadisi, Friglerden kalma kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kilise ve şapelleri, peribacaları ve diğer doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en güzel 10 vadisinden biri olma özelliği taşıyor.

Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 4

Frig Vadisi'nin canlandırılması ve turizme kazandırılması amacıyla 2009'da Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM), bölgedeki tarihi, kültürel, jeolojik, doğal güzellikleri bütünlük içinde yürüyerek ayrıca bisikletle keşfetmeyi sağlayacak projeyi hayata geçirdi.

Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 5

Gezginlerin Frig Yolu'nda bilinçli, güvenli yürümelerini sağlamak için güzergahın tamamı, uluslararası standartlarda kırmızı ve beyaz renklerle işaretlendi, 73 noktaya bilgilendirici yön tabelaları yerleştirildi.

Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 6

FRİG VADİSİ

Milattan önce 9. yüzyılda devlet kuran Friglerin barışçı bir toplum kimliğinde gelişerek tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları, kaya mezarları, tapınım alanları ile kendilerine özgü bir mimari getirdikleri, maden işçiliği ve dokumacılıkta ileri gittikleri, yeni müzik aletleri ürettikleri biliniyor.

Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 7

Kapadokya'daki peribacası oluşumlarının benzerlerine Frig Vadisi'nde de rastlanıyor. Kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağara kalıntılarından oluşan bölge, milattan önce 900-600 yıllarında Frigler, daha sonra Romalılar tarafından kullanıldı.

Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 8
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 9
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 10
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 11
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 12
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 13
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 14
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 15
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 16
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 17
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 18
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 19
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 20
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 21
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 22
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 23
Doğa ve tarihle iç içe yürüyüş rotası: Frig Yolu - 24

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