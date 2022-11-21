2022 Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları belli oldu

Fotoğrafçı Luís Afonso, Mars'ın görüntüsüne benzetilen bu fotoğrafı İspanya'da çekti.
"Soyutlar ve Detaylar" adlı kategorinin kazananı olan Mieke Boynton, fotoğrafı Kuzey Avusturalya'daki Shark Bay'de çekti. "Ocean Deity" adını taşıyan fotoğraf, insan silüetini andırmasıyla öne çıkıyor.
Yılın Fotoğrafı ödülüne sahip olan Kanadalı fotoğrafçı Jim Lamont, Kanada'da Kluane Parkı'ndaki Lowell Buzulları'nı çekti.
Yılın Fotoğrafı ödülünü alan bir diğer fotoğrafçı ise Avusturyalı Philipp Jakesch oldu. Fotoğrafçı, İzlanda'da bir volkanın patlama anını yakaladı.
Matt Jackisch tarafından çekilen fotoğraf, karla kaplı Pakistan dağlarını ve hayatın durduğu anları gösteriyor.
Andre Donawa, Barbados'ta çektiği bu fotoğraf ile deniz manzaraları kategorisinde ödül kazandı.
Brian Pollock "Donmuş Dünyalar" katergorisinde ödül aldığı bu fotoğrafta, karla örtülü İskoçya dağlarını ve çam ağaçlarını ölümsüzleştirdi.
"Gösterişli Manzara" ödülünün sahibi olan Amerikalı fotoğrafçı Kevin Monahan, sisten dolayı tüm hiçbir şey çekemediğini ama güneşin doğmasıyla doğanın tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildiğini belirtti.
Romanyalı fotoğraçı Daniel Mîrlea, Karpat Dağları'nda çekilen bu fotoğrafıyla Yılın Projesi ödülünün sahibi oldu.
Brent Clark'ın "The Elements" adlı fotoğrafı, buzun üzerinde sabah güneşinin parladığı anları ölümsüzleştirdi.
Amerikalı fotoğrafçı Brent Clark, "Amor Fati" adını verdiği fotoğrafta Kaliforniya'daki çölün üzerine yansıyan ışıkları yakalamayı başardı.