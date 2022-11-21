 2022 Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları belli oldu | N-Life

2022 Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları belli oldu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları açıkladı. 5 ülkeden 1179 fotoğrafçının katıldığı yarışmada Avusturyalı fotoğrafçı Philipp Jakesch ile Kanadalı fotoğrafçı Jim Lamont’un fotoğrafları 'Yılın Fotoğrafı' ödülünü paylaştı. İşte dünyanın dört bir yanından çekilen doğa manzaraları...

2022 Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları belli oldu - 1

Fotoğrafçı Luís Afonso, Mars'ın görüntüsüne benzetilen bu fotoğrafı İspanya'da çekti.

2022 Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları belli oldu - 2

"Soyutlar ve Detaylar" adlı kategorinin kazananı olan Mieke Boynton, fotoğrafı Kuzey Avusturalya'daki Shark Bay'de çekti. "Ocean Deity" adını taşıyan fotoğraf,  insan silüetini andırmasıyla öne çıkıyor.

2022 Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları belli oldu - 3

YILIN FOTOĞRAFI

Yılın Fotoğrafı ödülüne sahip olan Kanadalı fotoğrafçı Jim Lamont, Kanada'da Kluane Parkı'ndaki Lowell Buzulları'nı çekti.

2022 Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları belli oldu - 4

YILIN FOTOĞRAFI

Yılın Fotoğrafı ödülünü alan bir diğer fotoğrafçı ise Avusturyalı Philipp Jakesch oldu. Fotoğrafçı, İzlanda'da bir volkanın patlama anını yakaladı.

2022 Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları belli oldu - 5

Matt Jackisch tarafından çekilen fotoğraf,  karla kaplı Pakistan dağlarını ve hayatın durduğu anları gösteriyor.

2022 Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları belli oldu - 6

Andre Donawa, Barbados'ta çektiği bu fotoğraf ile deniz manzaraları kategorisinde ödül kazandı.

2022 Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları belli oldu - 7

Brian Pollock "Donmuş Dünyalar" katergorisinde ödül aldığı bu fotoğrafta, karla örtülü İskoçya dağlarını ve çam ağaçlarını ölümsüzleştirdi.

2022 Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları belli oldu - 8

"Gösterişli Manzara" ödülünün sahibi olan Amerikalı fotoğrafçı Kevin Monahan, sisten dolayı tüm hiçbir şey çekemediğini ama güneşin doğmasıyla doğanın tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildiğini belirtti.

2022 Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları belli oldu - 9

Romanyalı fotoğraçı Daniel Mîrlea, Karpat Dağları'nda çekilen bu fotoğrafıyla Yılın Projesi ödülünün sahibi oldu.

2022 Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları belli oldu - 10

Brent Clark'ın "The Elements" adlı fotoğrafı, buzun üzerinde sabah güneşinin parladığı anları ölümsüzleştirdi.

2022 Doğa Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın (Natural Landscape Photography Award) kazananları belli oldu - 11

Amerikalı fotoğrafçı Brent Clark, "Amor Fati" adını verdiği fotoğrafta Kaliforniya'daki çölün üzerine yansıyan ışıkları yakalamayı başardı.

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