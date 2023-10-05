2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri
Hayvanların ilgi çekici ve komik anlarını gözler önüne seren fotoğrafların yarıştığı Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin finalistleri belli oldu. Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçılar tarafından çekilen görüntüler, vahşi yaşam fotoğrafçılığının daha esprili tarafına odaklanırken aynı zamanda vahşi yaşamın korunmasını teşvik etmede önemli bir rol oynuyor. Ödüller 23 Kasım'da sahiplerini bulacak.
Bir kangurunun gitar çalıyor gibi poz verdiği anlar Avustralya'da çekildi.
Fotoğraf: Jason Moore