2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri

Hayvanların ilgi çekici ve komik anlarını gözler önüne seren fotoğrafların yarıştığı Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin finalistleri belli oldu. Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçılar tarafından çekilen görüntüler, vahşi yaşam fotoğrafçılığının daha esprili tarafına odaklanırken aynı zamanda vahşi yaşamın korunmasını teşvik etmede önemli bir rol oynuyor. Ödüller 23 Kasım'da sahiplerini bulacak.

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 1

Bir kangurunun gitar çalıyor gibi poz verdiği anlar Avustralya'da çekildi.

Fotoğraf: Jason Moore

N-LIFE HABERLERİ

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 2

Burnuna konan sineğe gülümseyen kaplumbağanın bu anları İsrail'de çekildi.

Fotoğraf: Tzahi Finkelstein

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 3

İngiltere'de çekilen bu karede kılıçgagalı ile kaz oyun oynarken görülüyor.

Fotoğraf: Allen Holmes

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 4

Leoparın şaşkın anları Kenya'da objektiflere böyle yansıdı.

Fotoğraf: Paul Goldstein

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 5

Genç babunun annesinin sırtında oturduğu anlar Güney Afrika'da yakalandı.

Fotoğraf: Brigitte Alcalay Marcon

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 6

Bali'den maymun ormanında çekilen bir kare yarışmada finalistler arasına girmeyi başardı.

Fotoğraf: Delphine Casimir

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 7

Kuşların tartışıyor gibi göründüğü anlar Polonya'da çekildi.

Fotoğraf: Jacek Stankiewicz

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 8

ABD'de gri bir baykuş ağaç dalında dinleniyor.

Fotoğraf: John Blumenkamp

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 9

Alaska'da bir kutup ayısı odun parçasından destek alırken görüntülendi.

Fotoğraf: Khurram Khan

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 10

Alaska'da Katmai Ulusal Parkı'nda ayılar göl kenarında vakit geçiriyor

Fotoğraf: Thomas Vijayan

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 11

İngiltere'denin güneyinde bir fok balığı böyle görüntülendi.

Fotoğraf: Adrian Slazok

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 12

Bu kare Kenya'da çekildi.

Fotoğraf: Christian Hargasser

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 13

Bir kanguru yavrusunun şaşkın anları Avustralya'da kameralara yansıdı.

Fotoğraf: Lara Mathews

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 14

Bir orman tavuğu Norveç'te kara tesllim olmuş gibi görünüyor.

Fotoğraf: Jacques Poulard

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 15

İki sümsük kuşu ve yavruları İngiltere'de kameralara böyle yansıdı.

Fotoğraf: Zoe Ashdown

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