Cilo Dağlarının eteğinde mayıs ortasında kayak yaptılar

"BURASI BİRÇOK KAYAKÇININ GÖZDESİ OLACAK"

Ömer Aşkan da arkadaşıyla bir ilke imza atmak için bölgeye geldiklerini, metrelerce karda kayak heyecanı yaşamak istediklerini ifade etti.

Vadinin büyük bölümünün karla kaplı olduğunu söyleyen Aşkan, şunları kaydetti:

"Bildiğimiz kadarıyla ilk defa buraya kayak ve snowboardla gelindi. Ben tur kayağımla, arkadaşım da snowboarduyla geldi. Aşağı kısımda yürüyüşe başladık. Vadinin bir tarafı kar bir tarafı yemyeşil. Yani bir tarafı cennet, bir tarafı cehennem. Rota biraz kısa kalabiliyor. Rotayı uzatmak için birkaç çıkış yaptık. Bu bizi biraz zorladı. Eminim ki burası hem Türkiye'de hem dünyada, özellikle de Avrupa'daki birçok kayakçının gözde noktası olacak. Tur kayağı tutkunlarının kaçırmayacağı bir yer. Herkesi buraya bekliyoruz. Burası teknik bir rota. Eğitim almış dağcıların çıkabileceği bir yer."

Mücahit Gezer de bu mevsimde Cilo Dağları'nın eteğinde snowboard yapabilmenin büyük bir şans olduğunu belirtti.

Vadinin, bölgenin en güzel yerlerinden biri olduğunu dile getiren Gezer, "Uludoruk'a karşı bu heyecanı yaşamak mükemmeldi. Tırmanış biraz zorluydu ama değdi. Çok keyifliydi. Burası mükemmel bir yer. İnsanların burayı görmesi gerekiyor. Herkesi bu doğayı görmeye davet ediyorum. Kafile halinde, ailesiyle, arkadaşlarıyla gelen çok insan var." dedi.