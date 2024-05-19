Antik Perge'nin stadyum arenasındaki çalışmalar tamamlandı

LİMAN BÖLGESİNDE SONDAJ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kentte kazıların yanı sıra belli araştırma projelerinin de başlatıldığını aktaran Kepçe, "Kentin çok erken dönemlerden itibaren ticaret limanı olmasını sağlayan, Aksu Nehri'nin kenarında olması beklenen bir limanı var. Bunu anlamak ve kıyı çizgisini görebilmek için bölgedeki diğer antik kentlerle beraber bir projenin içerisindeyiz. Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden akademisyenler sahilde ve bu kıyı çizgisinin nereye kadar yaklaştığını anlamak için sondaj çalışmaları gerçekleştiriyorlar." bilgisini verdi.