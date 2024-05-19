Antik Perge'nin stadyum arenasındaki çalışmalar tamamlandı
Anadolu'daki en düzenli Roma dönemi kentleri arasında yer alan ve 78 yıldır kazıların devam ettiği Perge Antik Kenti'ndeki 5 bin kişilik stadyumun arenasındaki çalışmalar tamamlandı.
Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nin bir dönem Pamfilya bölgesine başkentlik yaptığı biliniyor.
Anadolu'daki en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri olmasının yanı sıra mermer heykeltıraşlığıyla da ünlü kentte, 1946'dan beri kazı çalışmaları yürütülüyor.