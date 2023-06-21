2023 yılının en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
Skytrax adlı İngiltere merkezli uçuş araştırmaları şirketi, yılın en iyi hava yolllarını açıkladı. Uçuş ekibi ve uçak içindeki eğlence ve ikram gibi pek çok unsuru değerlendiren şirket, listede Türk Hava Yolları'na da yer verdi. İşte Skytrax'a göre 2023 yılının en iyi havayolları...
İngiltere'de faaliyet gösteren Skytrax adlı uçuş araştırmaları şirketi, yılın en iyi havayolu şirketlerini sıraladı.
İşte 2023 yılının en iyi havayolları listesi...
20. Delta Air Lines
19. Air New Zealand
18. British Airways
17. Qantas Airways
16. Vistara
15. Fiji Airways
14. Iberia
13. Etihad Airways
12. Swiss Int’l Air Lines
11. Hainan Airlines