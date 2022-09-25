Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi

HEWNÜZ TAM OLARAK KEŞFEDİLEMEDİ

Baraj inşaatı sırasında Amerikalı mühendisler tarafından hamam kalıntısı, tiyatro, sütunlu cadde gibi bir antik kentin içinde olması gereken yapı stokuna sahip yerleşkenin bulunduğunu hatırlatan Erhan, kentin henüz tam olarak keşfedilemediğini belirtti.

Erhan, baraj inşaatı esnasında bölgede kısa süreli bir çalışma yürütüldüğünü ve İngiliz araştırmacılar tarafından kentin fotoğraflanarak "Kilikya'daki Augusta" isimli makalesinde çalışmasına yer verdiğini dile getirdi.