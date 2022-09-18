Aizanoi Antik Kenti kazısında mermer güneş saati bulundu

İLK MERMER GÜNEŞ SAATİ

Yeni sezonda Aizanoi'da ilk kez mermer güneş saati bulunduğunu dile getiren Coşkun, şöyle devam etti:

"Bu güneş saati Roma dönemine ait ve Aizanoi'de bugüne kadar bulunan ilk güneş saati. Hemen hemen tam diyebileceğimiz güneş saatinin birkaç küçük parçası eksik. Mermerden yapılmış güneş saatinin yüksekliği 45 santimetre, genişliği ise 43 santimetre. Roma dönemine tarihlediğimiz güneş saati günümüzden yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait."