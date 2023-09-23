Aizanoi Antik Kenti'nde Romalı kadınların makyaj malzemeleri bulundu
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, Roma dönemi kadınların 2 bin yıl önce kullandığı bijuteri ürünleri ve makyaj malzemeleri gibi kozmetik ürünlerine ait kalıntılar gün ışığına çıkarıldı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılar, Kütahya Valiliğinin desteğiyle, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından Gürok Turizm ve Madencilik ile Halk Yatırım sponsorluğunda sürdürülüyor.