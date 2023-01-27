Ankara'da mola veren göçmen su kuşlarından yansıyan görüntüler

DÜZENLİ OLARAK SAYILIYORLAR

Türkiye, sahip olduğu sulak alanlar ve elverişli iklimi sayesinde özellikle Kuzey Avrupa ve Rusya'nın kuzeyinden sıcak ülkelere göç eden su kuşlarına güvenli bir dinlenme alanı sunuyor.

Enerji toplamak ve yeni üreme dönemine hazırlanmak için Türkiye'ye gelen kuşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince her yıl 15 Ocak-15 Şubat tarihlerinde düzenli olarak sayılıyor.