Ankara'da mola veren göçmen su kuşlarından yansıyan görüntüler

Türkiye, sahip olduğu sulak alanlar ve elverişli iklimi sayesinde özellikle Kuzey Avrupa ve Rusya'nın kuzeyinden sıcak ülkelere göç eden su kuşlarına güvenli bir dinlenme alanı sunuyor.
Enerji toplamak ve yeni üreme dönemine hazırlanmak için Türkiye'ye gelen kuşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince her yıl 15 Ocak-15 Şubat tarihlerinde düzenli olarak sayılıyor.
Aynı alanlarda ve aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon eğilimlerinin analizine fayda sağlıyor. Bu kapsamda Ankara'daki Nallıhan Sarıyar Barajı'nda DKMP Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS), AA tarafından görüntülendi.
Nallıhan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Fatih Lort, su kuşu popülasyonlarının ve sulak alanlardaki değişimin izlenebilmesi için Kış Ortası Su Kuşu Sayımı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, üniversiteler, sivil toplum ve gönüllü kuruluşlarla gerçekleştirildiğini söyledi.
Sayımın, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve kümelendikleri noktada yapıldığını belirten Lort, "Buradaki amaç, uzun dönemli bakış açısı kazanmaktır. Kuşların yaşam alanlarındaki değişimin izlenebilmesi için bu sayımların yapılması gerekiyor" dedi.
Bu yıl da sahadan bilgiler geldikçe tür ve adet bazında Türkiye'ye ne kadar kuşun mevsimsel göç hareketi yaptığı bilinecek.
Ankara Merkezli Doğa Araştırmaları Derneği Üyesi ve Kuş Gözlemcisi Barbaros Demirci de Kış Ortası Su Kuşu Sayımı'nda kışın Türkiye'ye gelen ve sulak alanları ziyaret eden su kuşlarının sayılarını düzenli gözlemlerle not ederek, kuşların yıllar içindeki trendini belirlemeyi amaçladıklarını belirtti.
Demirci, Sarıyar Barajı'nda en sık rastlanan kuş türlerinin angut, bahri ve balıkçıllar olduğunu belirtti.
Türkiye genelinde 135 alanda gerçekleştirilen 2022 sayımında 104 türden 1 milyon 396 bin 369 su kuşu kayıtlara geçirildi.
Geçen yıl 556 bin 200 sakarmeke, 103 bin 304 çamurcun, 84 bin 685 karabaş martı, 66 bin 123 flamingo, 66 bin 79 yeşilbaş sayıldı. 10 yılda toplamda 15 milyon 971 bin 789 kuş sayımı gerçekleştirildi.