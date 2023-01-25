Antik Mısır'ı birleştiren 5 bin yıllık tarihi kent: Mit Rahina

Mit Rahina, 2 bin 559 yıl boyunca yerleşim yeri olarak kullanıldıktan sonra sakinleri tarafından terk edildi. Tarihi bölgeden günümüze, o dönemin Firavun hanedanlıklarına ait bazı heykeller ve papirüsler kaldı. Bölge, geçtiğimiz yüzyılda ise tarihi eser kaçakçılarının yağmalarına maruz kaldı.