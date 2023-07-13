Araştırma: Yurt dışında yaşamak ve çalışmak için en iyi 10 ülke

"Expat Insider 2023" raporu, yurt dışında yeni bir yaşama başlayanların mutluluk oranlarını açıkladı. 12 binden fazla kişiyle gerçekleştirilen "InterNations" araştırmasında Latin ülkeleri ilk sıralarda yer aldı. Yaşam kalitesi, yerleşme sürecinin kolaylığı, yurt dışında çalışma ve finans sağlama açısından ülkeleri sıralayan raporda Meksika 1. sırada yer aldı.

Meksika'da yaşamaya başlayanlar, ülkenin kültürüne adapte olmanın kolay olduğunu ve ülkenin uygun fiyatlı olması nedeniyle ev bulmakta zorluk çekmediklerini dile getirdi.

İspanya'da yaşayanların ise yüzde 87'si mutlu olduklarını dile getirdi. 53 ülkenin sıralandığı listede Türkiye 51. sırada yer aldı.

İşte yaşamak ve çalışmak için en iyi 10 ülke...