Ata mirası mağara evi geçmişe yolculuk için ziyarete açtı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, insanların geçmişte hangi koşullarda yaşadığını ziyaretçilerin tecrübe etmesini sağlayan kayadan oyma mağara ev, büyük ilgi görüyor.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, insanların geçmişte hangi koşullarda yaşadığını ziyaretçilerin tecrübe etmesini sağlayan kayadan oyma mağara ev, turizme katkı sunuyor.
Temenni Tepe'de uzun yıllar hayat sürülen ve 1980'li yıllarda boşaltıldıktan sonra atıl kalan mağara evlerini ziyarete açan Büyükakten ailesi, konukların adeta zamanda yolculuğa çıkmasını sağlıyor.