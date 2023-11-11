Ata mirası mağara evi geçmişe yolculuk için ziyarete açtı

Toplumsal değişimleri incelemek isteyen araştırmacıların ve turistlerin yer altı evine ilgi gösterdiğini aktaran Büyükakten, "Daha çok Güney Amerika'dan misafir ağırlıyoruz. Meksika ve Peru'dan antropologlar, Fransa ve Almanya'dan akademisyenler geliyor. Onun dışında da yerli ve yabancı turistlerimiz oluyor. Her yaş grubundan misafir ağırlıyoruz" diye konuştu.