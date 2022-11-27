Avrupa'nın doğal kaynak sularında kışın SPA keyfi

Marianske Lazne / Çek Cumhuriyeti

Bohemya’nın ormanlarla kaplı tepelerinin ortasına kurulmuş bu minik kasaba, rengarenk çiçek tarhlarını seyretmeye doyamayacağınız parkları, adım başı denk geleceğiniz şifalı kaynak suyu çeşmeleri ve asil mimarisiyle baştan çıkarıcı ve huzurlu bir yer. Bu huzur zamanında Liszt, Wagner ve Chopin gibi müzisyenleri de cezbetmiş, çünkü kasabayı sık sık ziyaret etmişler. Siz de uzman denetiminde içme kürü uygulayabilir, çeşitli spa ve wellness hizmetleri sunan tarihi otellerden birinde kalabilirsiniz. Bizim favorimiz Roma hamamı tarzındaki Spa’sıyla Danubius Nove Lazne oldu.