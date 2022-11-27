Avrupa'nın doğal kaynak sularında kışın SPA keyfi

Bohemya’nın ormanlarla kaplı tepelerinin ortasına kurulmuş bu minik kasaba, rengarenk çiçek tarhlarını seyretmeye doyamayacağınız parkları, adım başı denk geleceğiniz şifalı kaynak suyu çeşmeleri ve asil mimarisiyle baştan çıkarıcı ve huzurlu bir yer. Bu huzur zamanında Liszt, Wagner ve Chopin gibi müzisyenleri de cezbetmiş, çünkü kasabayı sık sık ziyaret etmişler. Siz de uzman denetiminde içme kürü uygulayabilir, çeşitli spa ve wellness hizmetleri sunan tarihi otellerden birinde kalabilirsiniz. Bizim favorimiz Roma hamamı tarzındaki Spa’sıyla Danubius Nove Lazne oldu.
Heviz gölü, dünyanın en büyük doğal termal havuzlarından biri. Sıcaklığı 30 derece civarında gezinen yemyeşil sularında etraftaki kar manzarasını seyrederek yüzmek, tatilinizi bir kış masalına dönüştürecek. Gölün üzerindeki spa merkezi, medikal masajlardan çamur maskesine kadar birçok farklı terapi paketi sunuyor. Ayrıca içinde dokuz farklı havuz bulunuyor. Gölün yakınlarındaki oteller de misafirlerine sunduğu lüks spa hizmetleriyle öne çıkıyor.
İngiltere’nin köklü geçmişi, Bath şehrinde, Romalılar’ın milattan sonra 6. yüzyılda inşa ettiği antik hamamlar olarak karşımıza çıkıyor. Hem şifa bulacağınız hem de tarihle iç içe olacağınız bir tatil rotası burası. Romalılar’ın mirası, 18. yüzyılda inşa edilen kaplıca kompleksleriyle geliştirilmiş ve şehir, popüler bir sağlık turizmi merkezi haline gelmiş. Günümüzde Bath’ın en dikkat çekici spa merkezleri arasında, 1800’lerde yapılıp kısa süre önce restore edilen Gainsborough Bath Spa ile terasındaki açık havuzun muhteşem manzarası eşliğinde bütün dertlerinizi bir kenara bırakabileceğiniz Thermae Bath Spa bulunuyor.
Toskana bölgesinin muhteşem doğası bize yalnızca leziz yiyecekleri ve şarapları armağan etmiyor. Yeraltının derinliklerinden Toskana’nın büyüleyici vadilerine fışkıran sular, Montecatini’yi İtalya’nın spa başkentine dönüştürmüş. Rinfresco, Tettuccio, Regina ve Leopoldine isimli, içerikleriyle tedavi ettiği sağlık sorunları birbirinden farklı olan dört kaynağın suları, şehrin art-nouveau tarzındaki spa merkezlerinde kullanılıyor. Kasaba, sağlık turizmiyle olduğu kadar dünyanın en eski fünikülerine de ev sahipliği yapıyor. Toskana’nın kalbindeki bu kasabanın müdavimi olmuş ünlü isimler arasında Catherine Hepburn ve Clark Gable bulunuyor.
İsviçre Alpler’inin arasına gizlenmiş bu kaplıca cennetinde, hem kış sporları yapabilir hem de Leukerbad’ın 51 dereceye kadar yükselen sıcaklığa sahip sularında yorgun kaslarınızı dinlendirebilirsiniz. Ne de olsa karla kaplı dağların manzarasına karşı sıcacık bir havuzda dinlenme fırsatı kolay kolay yakalanmaz! Walliser Alpentherme & Spa veya Leukerbad Therme sağlık merkezleri, deniz seviyesinin 1400 metre yukarısında, masaj, cilt ve vücut bakımları gibi profesyonel hizmetler sunuyor.
Spa kenti, bugün bildiğimiz spa merkezlerine adını veren bir sağlık turizmi merkezi. Ünü 16. yüzyılda yayılmaya başlayan kentin kaynak suyu, şişelenerek satılmasının yanında, 19. yüzyılda yapılıp 2003’te yenilenen Les Thermes de Spa’nın havuzlarında da kullanılıyor. Sizi lüksün doruklarına çıkaracak bu sağlık merkezinde, Türk Hamamı ve jakuzi gibi aktivitelerin keyfini sürebilir, düzenlenen zen meditasyon akşamlarına katılabilirsiniz.
Fransa’nın volkanik özellikli Auvergne bölgesinde bulunan Vichy kenti, birçok sağlık sorununa iyi gelen kaynak sularıyla ünlü. Thermal Spa les Célestins ve Thermes des Dômes gibi merkezleriyle, sağlık bulmaya gelen misafirlerinin yanı sıra, suyun terapi dolu etkisinden birkaç günlüğüne faydalanarak stres atmak isteyen herkesi ağırlıyor. Üst düzey terapi tekniklerinin kullanıldığı bu merkezler, Avrupa’daki en modern Spa’lar arasında gösteriliyor.
Kaynak: Brandlifemag