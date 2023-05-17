Avrupa'nın en eski turizm merkezi Nerja Mağaraları 41 bin yıldır ziyaret ediliyor

CNN'in haberine göre, mağaralar yaklaşık 41 bin yıldır insanlar tarafından ziyaret ediliyor. Asıl adı "The Cueva de Nerja" olan mağaraların binlerce yıl öncesinde kullanıldığına dair bazı kanıtlar bulundu.

Günümüzde ziyaretçilerin görmesine izin verilmeyen bir alanda yer alan duvar resimleri, mağaraya yapılan ziyaretlerin daha eskiye dayandığını ortaya koydu.