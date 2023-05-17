Avrupa'nın en eski turizm merkezi Nerja Mağaraları 41 bin yıldır ziyaret ediliyor

İspanya'nın Malaga kenti'nde bulunan Nerja Mağaraları, eşsiz bir doğa harikası olmasının yanı sıra tarihe tanıklık etmek isteyenlerin de adresi oluyor.
1959 yılında bir grup arkadaş tarafından keşfedilen mağaralar, sarkıtlarla kaplı devasa tavanı ile Malaga'nın Doğal Katedrali olarak da biliniyor.
CNN'in haberine göre, mağaralar yaklaşık 41 bin yıldır insanlar tarafından ziyaret ediliyor. Asıl adı "The Cueva de Nerja" olan mağaraların binlerce yıl öncesinde kullanıldığına dair bazı kanıtlar bulundu.
Günümüzde ziyaretçilerin görmesine izin verilmeyen bir alanda yer alan duvar resimleri, mağaraya yapılan ziyaretlerin daha eskiye dayandığını ortaya koydu.
Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmaya göre, Kordoba Üniversitesi'nden araştırmacılar, mağaraya yapılan ziyaretlerin sanılandan daha eskiye dayandığını öne sürdü. Araştırmacılar, Nerja Mağaraları'nın Avrupa'da Paleolitik çizimlere sahip herhangi bir mağaradan daha eski olduğunu ve mağarayı tarih öncesi insanların ziyaret ettiğini paylaştı.
Elde edilen kanıtlara göre, mağaraya yapılan ilk ziyaretler günümüzden 41 bin 291 yıl öncesine dayanıyor.
Araştırmacılar, duvar resimleri sayesinde mağaranın sanılan tarihten 10 bin yıl önce insanlar tarafından ziyaret edildiği sonucuna ulaştı.
Günümüzde, ziyaretçiler 45 dakikalık bir tur yaparak mağaraları keşfetme şansı elde ediyor.