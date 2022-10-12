'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler)

Prag, tarihi köprüleri, katedralleri, altın uçlu kuleleri ve kaleleriyle Avrupa’da en çok ziyaret edilen şehirler arasında ilk 10’da yer alıyor.
Vltava Nehri tarafından ikiye bölünmüş ve tepelerle çevrili bir vadiye kurulmuş şehir, yürüyerek gezmek için de oldukça ideal.
Çekya’nın en önemli turizm kaynaklarından Vltava Nehri, tarihi yapılarıyla ünlü bir şehir olan Prag’a eşlik etmektedir.
Sandal veya su bisikletiyle de gezilebilen Vltava üzerinde tekne turu atabilir, görkemli köprülerden harika fotoğraflar çekip doğal yaşam alanlarında kaz, ördek ve su samuru gibi hayvanları gözlemleyebilirsiniz.
Çekya'ya her yıl gelen 20 milyon turistin 8 milyondan fazlası başkent Prag'ı tercih ediyor.
Prag'ın en önemli uğrak yerleri, Prag Kalesi, Karl Köprüsü, Astronomik Saat Kulesi, Eski Kent Meydanı, Dans Eden Ev, Lennon Duvarı, Kafka Müzesi, Vaclav Meydanı, Petrin Gözlem Kulesi, Powder Kulesi, Letna Parkı Metronom ve Kampa’dır.
İşte Prag şehrinden dğer kareler...