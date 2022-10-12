'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler)

Çekya'nın başkenti Prag, bir tabloyu andıran görüntüsüyle ziyaretçilerini zaman içinde yolculuğa çıkarıyor. Geçmişte "100 Kuleli Şehir", "Avrupa'nın Çatısı", "Avrupa'nın Kalbi", "Altın Şehir" ve "Şehirlerin Anası" gibi birçok lakapla anılan Prag, ülkenin başkenti ve en büyük şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda çok ilgi çeken bir turizm merkezi konumunda. İşte Prag şehrinden fotoğraflar ve gezilecek turistlik yerler...

'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 1

Prag, tarihi köprüleri, katedralleri, altın uçlu kuleleri ve kaleleriyle Avrupa’da en çok ziyaret edilen şehirler arasında ilk 10’da yer alıyor.

'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 2

Vltava Nehri tarafından ikiye bölünmüş ve tepelerle çevrili bir vadiye kurulmuş şehir, yürüyerek gezmek için de oldukça ideal.

'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 3

Çekya’nın en önemli turizm kaynaklarından Vltava Nehri, tarihi yapılarıyla ünlü bir şehir olan Prag’a eşlik etmektedir.

'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 4

Sandal veya su bisikletiyle de gezilebilen Vltava üzerinde tekne turu atabilir, görkemli köprülerden harika fotoğraflar çekip doğal yaşam alanlarında kaz, ördek ve su samuru gibi hayvanları gözlemleyebilirsiniz.

'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 5

Çekya'ya her yıl gelen 20 milyon turistin 8 milyondan fazlası başkent Prag'ı tercih ediyor.

'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 6

Prag'ın en önemli uğrak yerleri, Prag Kalesi, Karl Köprüsü, Astronomik Saat Kulesi, Eski Kent Meydanı, Dans Eden Ev, Lennon Duvarı, Kafka Müzesi, Vaclav Meydanı, Petrin Gözlem Kulesi, Powder Kulesi, Letna Parkı Metronom ve Kampa’dır.

'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 7

İşte Prag şehrinden dğer kareler...

'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 8
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 9
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 10
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 11
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 12
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 13
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 14
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 15
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 16
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 17
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 18
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 19
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 20
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 21
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 22
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 23
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 24
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 25
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 26
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 27
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 28
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 29
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 30
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 31
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 32
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 33
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 34
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 35
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 36
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 37
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 38
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 39
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 40
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 41
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 42
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 43
'Avrupa'nın kalbi' Çekya'nın Prag şehri zamanı durduruyor (Prag'da gezilecek yerler) - 44

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