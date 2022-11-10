Berlin'deki Müzeler Adası her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor

EN ÇOK İLGİYİ TÜRKİYE'DEN GETİRİLEN ZEUS SUNAĞI'NIN SERGİLENDİĞİ BERGAMA MÜZESİ GÖRÜYOR

Gezi sayfalarında "adaların en kültürlüsü" olarak nitelendirilen Müzeler Adası, bir kilometrekarelik alanda sergilenen koleksiyonların yanı sıra mimarisiyle de ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

1930'da yılında beşinci müze olarak Müzeler Adası'na eklenen Bergama Müzesi, adanın en çok ilgi gören ve Berlin'in en çok ziyaret edilen müzesi olarak öne çıkıyor.

Klasik Antik Çağ Koleksiyonu, Antik Orta Doğu eserleri, İslam sanatı eserleri olmak üzere üç bölümden oluşan müzede Babil İştar Kapısı da sergileniyor.

Türkiye'den getirilen Zeus Sunağı, Bergama Müzesi'nde en beğenilen ve en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor.

Bergama Müzesi'nin tadilatı nedeniyle şu anda kapalı olan Zeus Sunağı'nın bulunduğu salon, 2025 yılında yeniden ziyaretçilere açılacak.

Eski Ulusal Galeri'de de Türk ressam Osman Hamdi Bey'e ait iki eser sergileniyor.