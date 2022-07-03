Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL

Haberler - DHA | 03.07.2022 - 16:39 - Son Güncelleme : 03.07.2022 - 16:41
Konya’da yer alan tatlı su gölü Beyşehir'in kıyılarında açan nilüferler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Konya'nın güneyindeki Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında da Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor.
Balıkçılığın yapıldığı, 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ayrıca 3 plaj yer alıyor.
Gölün sekiz bin metrekarelik bölümünde de nilüfer çiçekleri yetişiyor. Beyşehir Gölü üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor.
Yaz sezonuyla birlikte Beyşehir Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, 'nilüfer tarlası'nı da ziyaret ediyor. Özellikle fotoğrafçıların ilgi odağındaki nilüferleri koparmanın cezası 73 bin TL.
İzmir'den ziyarete gelen Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Aydoğan, "İnanılmaz bir güzellik. Dünyanın başka bir yerinde yok. 7,5 kilometre beyazlı, sarılı zambaklı. Herkesi Beyşehir'e davet ediyorum, mutlaka nilüfer bahçelerini gezmeliler" dedi.
İşte Beyşehir Gölü'nden yansıyan diğer kareler...