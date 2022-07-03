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Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL

Haberler - DHA | 03.07.2022 - 16:39 - Son Güncelleme : 03.07.2022 - 16:41

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü'nde açan nilüferler, sekiz bin metrelik alanı adeta tarlaya döndürdü. Yaz aylarında olgunlaşarak göl yüzeyinde açan nilüferler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Nilüferleri koparmanın ise 73 bin TL cezası bulunuyor.

Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL - 1

’da yer alan tatlı su gölü Beyşehir'in kıyılarında açan nilüferler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL - 2

Konya'nın güneyindeki Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında da Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor.

Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL - 3

Balıkçılığın yapıldığı, 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ayrıca 3 plaj yer alıyor.

Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL - 4

Gölün sekiz bin metrekarelik bölümünde de nilüfer çiçekleri yetişiyor. Beyşehir Gölü üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor.

Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL - 5

KOPARMANIN CEZASI 73 BİN TL

Yaz sezonuyla birlikte Beyşehir Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, 'nilüfer tarlası'nı da ziyaret ediyor. Özellikle fotoğrafçıların ilgi odağındaki nilüferleri koparmanın cezası 73 bin TL.

Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL - 6

“İNANILMAZ BİR GÜZELLİK”

İzmir'den ziyarete gelen Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Aydoğan, "İnanılmaz bir güzellik. Dünyanın başka bir yerinde yok. 7,5 kilometre beyazlı, sarılı zambaklı. Herkesi Beyşehir'e davet ediyorum, mutlaka nilüfer bahçelerini gezmeliler" dedi.

İşte Beyşehir Gölü'nden yansıyan diğer kareler...

Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL - 7
Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL - 8
Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL - 9
Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL - 10
Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL - 11
Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL - 12
Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL - 13
Beyşehir Gölü, 'nilüfer tarlası' gibi: Koparmanın cezası 73 bin TL - 14

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