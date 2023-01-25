Bodrum Kalesi'ni 2022'de 324 bin kişi ziyaret etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin de bulunduğu Bodrum Kalesi'nin ziyaretçi sayısı, 2022'de bir önceki yıla göre iki kat artarak 324 bin oldu.

Bodrum Kalesi'ni 2022'de 324 bin kişi ziyaret etti - 1

Bodrum'un simgesi haline gelen ve 2016'dan bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bodrum Kalesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Bodrum Kalesi'ni 2022'de 324 bin kişi ziyaret etti - 2

Uluburun Batığı, Serçe Limanı Cam Batığı, Doğu Roma Gemisi, Nefertiti'nin Altın Skarabe Mührü, Altın Kadeh ve Bronz Mermer Gözler gibi nadide eserlerin sergilendiği Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde, Sikke ve Mücevherat Salonu ile Karyalı Prenses Salonu da turistlerce sıklıkla ziyaret ediliyor.

Bodrum Kalesi'ni 2022'de 324 bin kişi ziyaret etti - 3

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Hande Savaş, AA muhabirine, kaleye her yıl yaz ve kış aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgisinin olduğunu söyledi.

Bodrum Kalesi'ni 2022'de 324 bin kişi ziyaret etti - 4

Ziyaretçilerin gemi batıklarını da görme imkanı bulduğuna işaret eden Savaş, "Kalemizde oldukça ender buluntular var. Su altı müzesi olduğumuz için ziyaretçilerimizin bu alanlara ilgisi oldukça yoğun oluyor. Bütün teşhir salonlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı restorasyon çalışması sayesinde yenilendi" dedi.

Bodrum Kalesi'ni 2022'de 324 bin kişi ziyaret etti - 5

Mevcut batık salonlarının güncellenip geliştirildiğini, daha önce gün yüzüne çıkmamış, müzenin uzmanlarınca gerçekleştirilen kazılarla ortaya çıkarılmış eserlerin de yeni sergi salonlarında ziyarete açıldığı anlatıldı.

Bodrum Kalesi'ni 2022'de 324 bin kişi ziyaret etti - 6

2022'de salgın tedbirlerinin ortadan kalkmış olmasıyla Bodrum Kalesi'nde ziyaretçi sayısı iki kat arttı.

Müze 2022'de 324 bin ziyaretçiyi ağırladı. Hem yerli hem de yabancı turistlerden çok büyük ilgi gördü.

N-LIFE HABERLERİ

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