Bodrum Kalesi'ni 2022'de 324 bin kişi ziyaret etti

Ziyaretçilerin gemi batıklarını da görme imkanı bulduğuna işaret eden Savaş, "Kalemizde oldukça ender buluntular var. Su altı müzesi olduğumuz için ziyaretçilerimizin bu alanlara ilgisi oldukça yoğun oluyor. Bütün teşhir salonlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı restorasyon çalışması sayesinde yenilendi" dedi.