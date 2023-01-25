Bodrum Kalesi'ni 2022'de 324 bin kişi ziyaret etti

Bodrum'un simgesi haline gelen ve 2016'dan bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bodrum Kalesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Uluburun Batığı, Serçe Limanı Cam Batığı, Doğu Roma Gemisi, Nefertiti'nin Altın Skarabe Mührü, Altın Kadeh ve Bronz Mermer Gözler gibi nadide eserlerin sergilendiği Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde, Sikke ve Mücevherat Salonu ile Karyalı Prenses Salonu da turistlerce sıklıkla ziyaret ediliyor.
Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Hande Savaş, AA muhabirine, kaleye her yıl yaz ve kış aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgisinin olduğunu söyledi.
Ziyaretçilerin gemi batıklarını da görme imkanı bulduğuna işaret eden Savaş, "Kalemizde oldukça ender buluntular var. Su altı müzesi olduğumuz için ziyaretçilerimizin bu alanlara ilgisi oldukça yoğun oluyor. Bütün teşhir salonlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı restorasyon çalışması sayesinde yenilendi" dedi.
Mevcut batık salonlarının güncellenip geliştirildiğini, daha önce gün yüzüne çıkmamış, müzenin uzmanlarınca gerçekleştirilen kazılarla ortaya çıkarılmış eserlerin de yeni sergi salonlarında ziyarete açıldığı anlatıldı.
2022'de salgın tedbirlerinin ortadan kalkmış olmasıyla Bodrum Kalesi'nde ziyaretçi sayısı iki kat arttı.
Müze 2022'de 324 bin ziyaretçiyi ağırladı. Hem yerli hem de yabancı turistlerden çok büyük ilgi gördü.