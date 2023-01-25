Bursa'daki Gölyazı kar güzelliğine hasret kaldı

Yılmaz, yağışlarla beraber Gölyazı'nın Venedik'e benzediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yağış olmayınca maalesef Venedik'e benzer görüntüden uzak kaldık. Kar yağışına büründüğünde bambaşka bir görüntüye kavuşuyoruz. Biz dört gözle kar yağışlarını bekliyoruz. Yağışlarla beraber misafir sayımız da artıyor. Görünüm çok güzel oluyor. Kuraklık bizi de etkiledi."





İşte kar güzelliğine hasret kalan Gölyazı'dan görüntüler...