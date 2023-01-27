Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor

Buz kalınlığı 30 santimetreyi aşan Çıldır Gölü'ne turistlerin ilgisi atıyor.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor - 1

Turistlerin kış seyahat rotaları arasında yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi her geçen gün artıyor.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor - 2

Ardahan ve Kars sınırında bulunan Çıldır Gölü'ndeki buz kalınlığı soğukların etkisiyle 30 santimetreyi aştı.

Son günlerde Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi seferleriyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, donan göl üzerinde yürüyüş yapıyor, atlı kızaklarla gezintiye çıkıp patenle kayıyor.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor - 3

Çıldır Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Çıldır Gölü'nün dünyanın en büyük buz pisti olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor - 4

Gölün özellikle kış aylarında rağbet gördüğünü ifade eden İpek, "Gölümüz kış aylarında buz tuttuğu zaman özellikle Eskimo usulü balıkçılıkla beraber yöremizdeki işletmelerimiz, insanlarımız, köylülerimiz, kooperatifimizin üyeleri evlerine gelir getiriyor" dedi.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor - 5

İpek, bölgenin tanıtımı için Valilik ve belediyelerle kış mevsiminde festivallerin düzenlendiğini hatırlattı. Gölün yöre halkı için gelir kaynağı olduğunu anlatan İpek, "Bir dönem atlı kızakçılık faaliyetleri ulaşım maksadıyla kullanılıyorken şu an itibarıyla yerli ve yabancı turistlerin en büyük heyecan, keyif, eğlence kaynağı. Çıldır Gölü çok güzel bir manzaraya kavuşmuş durumda" dedi.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor - 6

YABANCI TURİSTLER DE HAYRAN KALDI

Eşiyle otostop yaparak dünya turuna çıkan ve bölgeyi ziyaret eden İsviçreli Ulysse Lebeau, buzun üzerinde yürüme heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Türkiye'de bu kadar güzel coğrafyaya ilk defa şahitlik ediyoruz. Burada peynirin tadına baktık ve çok başarılı. İsviçre'deki peynirlerle aynı" diye konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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