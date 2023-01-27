Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor

İpek, bölgenin tanıtımı için Valilik ve belediyelerle kış mevsiminde festivallerin düzenlendiğini hatırlattı. Gölün yöre halkı için gelir kaynağı olduğunu anlatan İpek, "Bir dönem atlı kızakçılık faaliyetleri ulaşım maksadıyla kullanılıyorken şu an itibarıyla yerli ve yabancı turistlerin en büyük heyecan, keyif, eğlence kaynağı. Çıldır Gölü çok güzel bir manzaraya kavuşmuş durumda" dedi.