Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi artıyor

Turistlerin kış seyahat rotaları arasında yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü'nün cazibesi her geçen gün artıyor.
Ardahan ve Kars sınırında bulunan Çıldır Gölü'ndeki buz kalınlığı soğukların etkisiyle 30 santimetreyi aştı.
Son günlerde Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi seferleriyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, donan göl üzerinde yürüyüş yapıyor, atlı kızaklarla gezintiye çıkıp patenle kayıyor.
Çıldır Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Çıldır Gölü'nün dünyanın en büyük buz pisti olma özelliğini taşıdığını söyledi.
Gölün özellikle kış aylarında rağbet gördüğünü ifade eden İpek, "Gölümüz kış aylarında buz tuttuğu zaman özellikle Eskimo usulü balıkçılıkla beraber yöremizdeki işletmelerimiz, insanlarımız, köylülerimiz, kooperatifimizin üyeleri evlerine gelir getiriyor" dedi.
İpek, bölgenin tanıtımı için Valilik ve belediyelerle kış mevsiminde festivallerin düzenlendiğini hatırlattı. Gölün yöre halkı için gelir kaynağı olduğunu anlatan İpek, "Bir dönem atlı kızakçılık faaliyetleri ulaşım maksadıyla kullanılıyorken şu an itibarıyla yerli ve yabancı turistlerin en büyük heyecan, keyif, eğlence kaynağı. Çıldır Gölü çok güzel bir manzaraya kavuşmuş durumda" dedi.
Eşiyle otostop yaparak dünya turuna çıkan ve bölgeyi ziyaret eden İsviçreli Ulysse Lebeau, buzun üzerinde yürüme heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Türkiye'de bu kadar güzel coğrafyaya ilk defa şahitlik ediyoruz. Burada peynirin tadına baktık ve çok başarılı. İsviçre'deki peynirlerle aynı" diye konuştu.