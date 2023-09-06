D-Resort Göcek'te Diyetisyen Müge Bozok eşliğinde "Beden ve Zihin" kampı

5-8 Ekim tarihleri arasında D-Resort Göcek'te Diyetisyen Müge Bozok danışmanlığında "Recharge Yourself/Sağlıkla Kal: Beden ve Zihin" kampı gerçekleştirilecek.

D-Resort Göcek'te Diyetisyen Müge Bozok eşliğinde "Beden ve Zihin" kampı - 1

Göcek koyunun en keyifli anlarını yaşarken kendini yeniden şarj etmek isteyenleri D-Resort Göcek'te benzersiz bir deneyim bekliyor.

Yüksek tempolu ve biraz koşturmacalı yaz sezonunu geride bırakıp bedensel ve zihinsel bir iyileşme için D-Resort Göcek'teki "Recharge Yourself/Sağlıkla Kal: Beden ve Zihin" kampına davetlisiniz

N-LIFE HABERLERİ

D-Resort Göcek'te Diyetisyen Müge Bozok eşliğinde "Beden ve Zihin" kampı - 2

Tüm motivasyonunuzu geri sağlayarak sizi eski rutininize adapte etmek, vücudunuzu şarj etmek ve en önemlisi kendinizi bütünsel anlamda sağlıklı hissetmek Diyetisyen Müge Bozok ile "Recharge Yourself/Sağlıkla Kal: Beden & Zihin" kampı ile mümkün oluyor.

D-Resort Göcek'te Diyetisyen Müge Bozok eşliğinde "Beden ve Zihin" kampı - 3

Göcek’in eşsiz doğasında geniş bir alanda yer alan, 187 çeşit bitkiye ev sahipliği yapan yemyeşil bahçeleri, gurme restoranları, D-SPA’sı, D-Gym spor merkezi ve mimarisiyle butik otel anlayışını farklı bir boyuta taşıyan D-Resort Göcek, iyi bir tatilin yanı sıra "İyi Yaşam" için de yanınızda yer alıyor.

D-Resort Göcek'te Diyetisyen Müge Bozok eşliğinde "Beden ve Zihin" kampı - 4

D-Resort Göcek, Diyetisyen Müge Bozok ile artık geleneksel hale gelen ve yoğun ilgiyle karşılaşılan "Recharge Yourself/Sağlıkla Kal: Beden & Zihin" kampının bir yenisini 5-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

D-Resort Göcek'te Diyetisyen Müge Bozok eşliğinde "Beden ve Zihin" kampı - 5

DOĞAYLA İÇ İÇE

D-Resort Göcek’te düzenlenen kamp, Göcek’in eşsiz doğasının tadını çıkartırken, hazırlanan programlar ile yenilenmenizi sağlıyor.

5-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen kamp, Diyetisyen Müge Bozok’un her katılımcı için kişisel değerlendirme ve ölçümleriyle yol haritasını belirlemesiyle başlıyor. Ardından oluşturulan programla katılımcıların tamamen kendine iyi gelen aktiviteler eşliğinde doğayla iç içe huzurlu bir ortamda kimi zaman yüksek enerjiyle kimi zaman sakinlikle tazelenmesiyle devam ediyor.    

D-Resort Göcek'te Diyetisyen Müge Bozok eşliğinde "Beden ve Zihin" kampı - 6

BİRÇOK DENEYİM SİZİ BEKLİYOR

Müge Bozok ile Recharge Yourself/Sağlıkla Kal: Beden & Zihin’ D-Resort Göcek'in eşsiz doğasında keyifli yürüyüşler, Yin yoga ve pilates çalışmalarıyla bedeninizi keşfetmeyi, Deniz Ayda ile mandala çalışmasında ruhunuzu dinlendirmeyi, Bengisu Evginer ile numeroloji çalışmasında sayıların enerjisini keşfetmeyi, Can Dedeoğlu ile yapacağınız ses banyosunda şifalı titreşimler ile frekansınızı yükseltmeyi ve D-Spa'nın huzurlu atmosferinde kendinize zaman ayırmanızı sağlıyor.

D-Resort Göcek'te Diyetisyen Müge Bozok eşliğinde "Beden ve Zihin" kampı - 7

Kamp süresince her bir katılımcıyı, yol haritalarına göre kalori hesaplı günlük sağlıklı ana öğünler, ara atıştırmalıklar, detox içecekleri, doğa aktiviteleri, probiyotik takviyeleri, şifalı bitkiler ve sürpriz atölyelerin de yer aldığı dolu dolu bir program bekliyor.

D-Resort Göcek'te Diyetisyen Müge Bozok eşliğinde "Beden ve Zihin" kampı - 8

D-Resort Göcek, Recharge Yourself/Sağlıkla Kal: Beden & Zihin kampı hakkında detaylı bilgi ve yer ayırtmak için www.dresortgocek.com/tr/iyi-yasam'ı ziyaret edebilirsiniz.

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