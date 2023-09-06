D-Resort Göcek'te Diyetisyen Müge Bozok eşliğinde "Beden ve Zihin" kampı

Göcek koyunun en keyifli anlarını yaşarken kendini yeniden şarj etmek isteyenleri D-Resort Göcek'te benzersiz bir deneyim bekliyor.

Yüksek tempolu ve biraz koşturmacalı yaz sezonunu geride bırakıp bedensel ve zihinsel bir iyileşme için D-Resort Göcek'teki "Recharge Yourself/Sağlıkla Kal: Beden ve Zihin" kampına davetlisiniz