Dede mirası 1700 yıllık manastırda turizm elçiliği

Turizm acentesi ve rehberlerin de manastırın tanıtımına önemli katkı sunduğunu kaydeden Coşkuner, şöyle konuştu:

"Akşamları anahtarla kilitliyor, sabah gelip açıyoruz. Tabii ki kilitlenip korunması lazım, günümüzde artık eskisi kadar pek tahribat olmuyor ama yine de her ihtimale karşı tedbir almak durumundayız. Sezonun açık ya da kapalı olması pek önemli değil. İnsanlara buranın tanıtımını yapıyoruz. Burayı ziyaret edenlere, İngilizce Fransızca ve İtalyanca anlatım yapıyorum. Daha önce otellerde çalıştım, yoğun Fransız turist gelirdi, oralarda Fransızca pratik yaparak bir şeyler öğrenmiştim. Buraya da İtalyan ve Fransız turistlerin daha çok ilgi göstermesi beni dil öğrenmeye yönlendirdi. Sözlüklerden açıp kelimeleri öğreniyorum, notlar alıyorum, profesyonel rehberlerimize sorarak daha iyi anlatmaya çalışıyorum. Böylelikle turistler hoşnut oluyor, biz de mutlu oluyoruz."