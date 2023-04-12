Deneyim odaklı seyahat için 6 rota

Yakın, ekonomik ve renkli: Bakü

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak tanımlanan Bakü, Avrupa ve Asya’nın birleştiği bir coğrafyada, sınır komşumuz Azerbaycan’ın başkenti olarak konumlanıyor. Direkt uçuşlarla büyük şehirlerden uygun fiyata uçulabildiği gibi tren veya otobüsle de kolayca ulaşılabilen Bakü, yakınlığının yanı sıra ekonomik bir seyahat alternatifi olarak da öne çıkıyor. Bakü hayat pahalılığı açısından dünyadaki 379 şehir arasında 334’üncü sırada yer alıyor. UNESCO listesinde yer alan surlarla çevrili eski kent, 1000 yıldan daha eski bir tarihe sahip Kız Kalesi, dünyada bir ilk olan Halı Müzesi ve Alev Kuleler geçmişle gelecek arasında, benzersiz bir zaman yolculuğu yaşamak isteyenlerin favori seyahat rotaları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Kaynak: Brandlifemag