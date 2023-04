Deneyim odaklı seyahat için 6 rota

Keşfetmekle bitmeyen şehir: İstanbul

The New York Times’ın 2023’te görülmesi gereken 52 yer listesinde İstanbul 35. sırada yer alıyor. İstanbul yılların eskitemediği metropollerden biri olarak kültürden sanata, mutfaktan tarihe, her anlamda dünyanın en ilgi çeken şehirlerinden biri olmaya devam ediyor. Prens Adaları’ndan hayatın hiç bitmediği, her daim dinamik İstiklal Caddesi ve Galata sokaklarına, şehrin en büyük sanat merkezlerinden biri olmaya aday Feshane ve Gazhane’den boğaz semtlerine, şehrin zenginliklerini yeniden keşfetmek isteyenler için İstanbul, 2023 yılında da favori adreslerden biri.