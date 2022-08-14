Doğasever akademisyen Metin ArmağanTunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

"2 BİNE YAKIN BİTKİ TÜRÜNÜN YÜZDE 18-20'Sİ ENDEMİK"

Armağan, yöre halkının doğayı çok sevdiğine ve kentte el değmemiş birçok alanın olduğuna işaret ederek, "Buradaki 2 bine yakın bitki türünün yüzde 18-20'si endemik. Ayağınızı bastığınız her 5 bitkiden bir tanesi büyük olasılıkla endemik tür oluyor. Çalışmalarımda sayıdan çok nitelik önemli çünkü endemik türlerin kaçını insanlara tanıtabildik, gösterebildik, turizmini yapabildik ve koruyabildik bunu önemsiyorum" diye konuştu.

Doğayla iç içe vakit geçirdiğinde kendini iyi hissettiğini aktaran Armağan, "Farklı bitkiler gördüğümde çok mutlu oluyorum. Aslında zenginliğimiz toprağın üstünde, altında değil. Bunun farkına varmamız lazım ve o yüzden bitkilerle bir arada yaşarken gözlerimi ve kalbimi doyuruyorum" dedi.