Donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyü mevkisine gelen turistler, buz kalınlığının kıyı kesimlerinde 10 santimetreyi aştığı Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla gezip yürüyüş yapıyor.
Ardahan-Kars illeri arasında bulunan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle büyük oranda dondu. Gölün, Akçakale mevkisindeki kıyı kesimlerinde buz kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla geç donan göle, yerli ve yabancı turistler gelmeye devam ediyor.
Tur firmalarıyla bölgeye gelerek gölün buzlu yüzeyine çıkan turistler, yürüyüş yapıp fotoğraf çektiriyor.
Buz kalınlığının daha fazla seviyede olduğu kıyı kesimlerinde atlı kızakçılar da turistlere hizmet veriyor. Ziyaretçiler, atlı kızaklara binip gölün yüzeyinde gezinti yapma imkanı buluyor.
Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, buz üstüne çıkmak isteyenleri bölgeye beklediklerini söyledi.
Kıyı kesimlerde rahatlıkla buzun üzerine çıkılabildiğini ifade eden Azizoğlu, "Son günlerde turistlerimiz gelmeye başladı. Bu durum artarak devam ediyor. Birçok tur ile yerli ve yabancı turist ağırladık. Her gelen turist bizim için kıymetli. Sonuçta Çıldır ilçemizi ve gölümüzü tanıtmış oluyoruz" diye konuştu.
Atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç da şu an buz kalınlığının 10 santimetrenin üzerinde olduğunu belitti.