Donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı

Kıyı kesimlerde rahatlıkla buzun üzerine çıkılabildiğini ifade eden Azizoğlu, "Son günlerde turistlerimiz gelmeye başladı. Bu durum artarak devam ediyor. Birçok tur ile yerli ve yabancı turist ağırladık. Her gelen turist bizim için kıymetli. Sonuçta Çıldır ilçemizi ve gölümüzü tanıtmış oluyoruz" diye konuştu.