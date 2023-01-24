Dünyaca ünlü Sümela Manastırı geceleri ışıl ışıl olacak

GECE GÖRÜNTÜSÜYLE DE İLGİ ÇEKECEK

Manastırda daha önce çalışma yapılmamış "mezarlık şapeli" ile el değmemiş duvar resimlerine sahip "saklı şapel" olarak nitelendirilen iki yapıda da kazı ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ekiplerce manastırda, fresklere yazılan isimlerin silinmesine yönelik de çalışma yürütülüyor.