Dünyadaki şato planlı sayılı kalelerden olan Hoşap Kalesi eski ihtişamına kavuşturuluyor

Bahar aylarında kalenin dış surlarında restorasyonun devam edeceğini anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Buranın aydınlatma, yürüyüş yolları ile çevre düzenlenmesi için proje onaylandı. En kısa sürede ihaleleri yapıldıktan sonra çalışmalarına başlanacak. Kaledeki restorasyonun büyük bir kısmı tamamlandı. İç kale hemen hemen hazır hale geldi. Turizme açılması hem Gürpınar ilçemize hem de Van'a doğrudan katkısı olacak.

Başkale yolu üzerinde Çavuştepe Kalesi, peri bacaları, travertenler ve kiliselerin olduğu bölgeleri bir bütün olarak düşündüğümüzde bu lokasyonun bir turizm noktası olacağını öngörüyoruz. Hoşap Kalesi'ndeki restorasyon, orijinaline uygun malzemeyle yapılıyor. İlk yapıldığı 1943'teki haliyle restorasyon yürütülüyor. Birkaç yıl geçtikten sonra taşların üzerindeki derzler orijinal rengine kavuşacak."