Dünyadaki şato planlı sayılı kalelerden olan Hoşap Kalesi eski ihtişamına kavuşturuluyor
Van'ın Gürpınar ilçesinde sarp kayalıklara inşa edilen kalenin iç bölümlerinde başlatılan restorasyon çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan ve dünyadaki şato planlı 17 kaleden biri olan Hoşap Kalesi, restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşturuluyor.
Güzelsu Mahallesi'nde sarp kayalıklara inşa edilen kalede, tarihi dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu yıl başlatılan restorasyon projesi devam ediyor.