Dünyanın en ince gökdeleni Steinway Kulesi

ABD'de New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan 435 metre yüksekliğe sahip Steinway Kulesi dünyanın en ince gökdeleni olma özelliği taşıyor.
SHoP Architects tarafından tasarlanan Kule, New York'un en yüksek üçüncü binası ve batı yarımküredeki en yüksek binalardan biri konumunda.
Manhattan'ın en değerli orta kesiminde, Central Park'ın yanında "milyarderler sırası" şeklinde nitelendirilen bölgede bulunan Steinway Tower'da dairelerin fiyatları 7,75 ile 66 milyon dolar arasında değişiyor.
Tepesinde 91 metreden uzun dekoratif çelik tacı dahil 435 metre yüksekliğiyle Steinway Tower'da 60 adet daire bulunuyor.
Kamuya açık kaynaklarda, 111 West 57. Sokak'ta inşa edilen JDS Geliştirme Grubu'na ait binanın yaklaşık 2 milyar dolara mal olduğu kaydediliyor.
Binanın tasarım, mühendislik ve inşaatta "çağdaş yaratıcılık" ile New York şehrinin savaş öncesi Altın Çağ mimarı tasarımını en iyi şekilde bir araya getirdiği yorumları yapılıyor.
Gökdelenin cephesi, farklı ışıklarda ve farklı açılardan bakıldığında renk ve doku değiştiriyormuş gibi görünen bir malzeme olan pişmiş toprak blokları içeriyor.
İşte dünyanın en ince gökdeleninden görüntüler...
İnşaatına 2013'te başlanan 84 katlı gökdelenin ilk sahiplerinin ise yılbaşında yeni dairelerine taşınmaya başlayacağı konuşuluyor.