'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor

Kendilerinin de bu tarihi ve kültürel değerleri koruyup, bakımını yaparak gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını vurgulayan Şener, Birgi'nin her yönüyle özel olduğunu belirtti.



Şener, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmayla Birgi'nin Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi köylerinden biri seçildiğini hatırlatarak, bu anlamda onur duyduklarını aktardı.

İşte dünyanın en iyi 32 köyü listesine giren Birgi'den görüntüler...