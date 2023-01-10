'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirlenen UNWTO 2022 En İyi Turizm Köyleri Listesi'ne giren Birgi, tarihi dokusu ve kültür mirasıyla ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor.

'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 1

Özellikle Aydınoğulları Beyliği döneminden kalan mimari dokusunu koruması sayesinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) açıkladığı "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesine giren Birgi, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 2

İzmir'e 120 kilometre mesafedeki Ödemiş ilçesine bağlı Birgi, milattan önce 750 yılından bu yana yerleşim yeri olarak kullanılıyor.

Yüksekliği 2 bin metreyi geçen Bozdağ'a sırtını dayayan ve karşısındaki ovaya hakim konumu nedeniyle tarihte tehditlere karşı güvenli bir merkez olan Birgi, su kaynakları ve verimli topraklarıyla binlerce yıldır yaşam alanı olarak varlığını sürdürüyor.

'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 3

UYGARLIKLARIN KESİŞTİĞİ YER

Birgi'de Frig ve Lidya uygarlıkları, Pers ve Bergama krallıkları, Roma ve Bizans İmparatorluğu, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminin izleri bulunuyor.

Aydınoğulları zamanında oluşan mimari dokusunu koruyan Birgi, 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 4

Yaklaşık 700 yıldır tarihi görüntüsü bozulmayan Birgi'de bugün de evler kendi coğrafyasının toprak ve ağaç türleri ile doğal taşları kullanılarak inşa ediliyor.

'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 5

İki katlı binalar, zemini taş, üst kat ve tavanları ahşap olacak şekilde yapılıyor. Evlerdeki sofalar ve dışa yönelik kafesli pencereler mimarinin en belirgin özellikleri arasında yer alıyor. Mahalleyi gezenler, 700 yıl öncesinin mimari izlerini taşıyan evler arasında tarihsel bir deneyim yaşıyor.

'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 6

AYDINOĞLU BEYLİĞİ'NE BAŞKENTLİK YAPTI

Bizans'tan kalan eserlerin titizlikle restore edilmesi, Aydınoğlu Mehmet Bey'in 1307 yılında kenti aldıktan sonra başkent olması, o dönem inşa edilen cami ve konakların korunuyor olması, Osmanlı döneminde zenginleşerek bugüne ulaşan kent dokusu, Cumhuriyetle birlikte de kuruluşun izlerini taşıması, Birgi'yi özel kılan etmenler olarak sayılıyor.

'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 7

Bölgede dimdik duran ve sol dış duvarında aslan heykelini taşıyan, büyük mermer bloklarla yapılmış 700 yıllık Aydınoğlu Mehmet Bey Camisi, Bizans'tan kalan eski yangın kulesi ile
daha birçok tarihi yapı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türk yerleşim tarihinin Selçuklu'dan beyliğe, Osmanlı'dan günümüze zengin mirasını başarıyla taşıyan Birgi, dizi ve filmler için de doğal stüdyo işlevi görüyor.

'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 8

Söz konusu mahallede ayrıca Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan ve büyük İslam alimlerinden biri olarak kabul edilen İmamı Birgivi Mehmet Efendi'nin de yaşadığı belirtiliyor.
Birgi, bu yönleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında geçen ay merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) açıkladığı "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesine alındı.

'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 9

Dünyadaki 12 ülkeden toplamda 32 köyün yer aldığı listede, Türkiye'den sadece Birgi bulunuyor.

Yöre halkı Birgi'nin, bu sayede bilinirliğinin artacağına ve turizmde hak ettiği yere kavuşacağına inanıyor. Belde statüsünde olduğu dönemde Birgi'de belediye başkanlığı yapan Cumhur Şener, AA muhabirine, tarih ve kültürel değeri yüksek olan beldede kesintisiz bir yaşamın hüküm sürdüğünü söyledi.

'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 10

Kendilerinin de bu tarihi ve kültürel değerleri koruyup, bakımını yaparak gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını vurgulayan Şener, Birgi'nin her yönüyle özel olduğunu belirtti.

Şener, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmayla Birgi'nin Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi köylerinden biri seçildiğini hatırlatarak, bu anlamda onur duyduklarını aktardı.

İşte dünyanın en iyi 32 köyü listesine giren Birgi'den görüntüler...

'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 11
'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 12
'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 13
'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 14
'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 15
'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 16
'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 17
'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 18
'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 19
'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 20
'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 21
'Dünyanın en iyi köyleri'nden Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor - 22

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